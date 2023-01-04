Üniversiteli Irmak ağlattı!

Ankara'da yaşanan yürekleri yakan kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nde meydana geldi.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
KAZA YERİNDE HAYATA VEDA ETTİ
Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Irmak Aygen, kaza yerinde hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Aygen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
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