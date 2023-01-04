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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN HABER | Son dakika haberler: Ankara Çankya'da 23 yaşındaki üniversiteli Irmak ağlattı!
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Üniversiteli Irmak ağlattı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Irmak Aygen, hayatını kaybetti. Aygen, gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

KAHREDEN HABER | Son dakika haberler: Ankara Çankya'da 23 yaşındaki üniversiteli Irmak ağlattı!
DHA

Ankara'da yaşanan yürekleri yakan kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZA YERİNDE HAYATA VEDA ETTİ

Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Irmak Aygen, kaza yerinde hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Aygen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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