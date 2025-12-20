Anne ile oğlunun kahreden ölümü!
Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Ümit Yıldız ile yanında bulunan annesi Menşure Yıldız, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne oğul hayatını kaybetti
Kocaeli'nde yürek yakan kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi.
ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'daki habere göre gişelerde Ümit Yıldız'ın (23) kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı.
ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.