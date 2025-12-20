Habertürk
        KAHREDEN KAZA! Anne ile oğlunun kahreden ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne ile oğlunun kahreden ölümü!

        Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Ümit Yıldız ile yanında bulunan annesi Menşure Yıldız, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne oğul hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:55
        Kocaeli'nde yürek yakan kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi.

        ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre gişelerde Ümit Yıldız'ın (23) kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptı.

        OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı.

        ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
