Kahreden olay! Ailesiyle misafirlikteydi

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'MİSAFİRLİĞE GELDİKLERİ GÜN BU OLAY YAŞANDI'

Korkunç kazaya şahit olan esnaf Yiğit Başar, "Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı. Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.