Kahreden olay! Ailesiyle misafirlikteydi

İstanbul'da, sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun arkadaşlarıyla son oyunu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile beraber akrabalarını ziyarete gelen 6 yaşındaki Dursun A., arkadaşları ile oyun oynamak için sokağa çıktı. Dursun A. sokakta oyun oynarken, iddiaya sokaktan hızla ilerleyen ticari aracın altında kaldı.
SİNİR KRİZİ GEÇİREN ANNE BAYILDI
Kazayı duyar duymaz çocuğunun yanına koşan anne sinir krizi geçirip önce şoföre saldırdı, daha sonrada bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayılan anneye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
'MİSAFİRLİĞE GELDİKLERİ GÜN BU OLAY YAŞANDI'
Korkunç kazaya şahit olan esnaf Yiğit Başar, "Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı. Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı" dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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