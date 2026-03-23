Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman Kahta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Giriş: 23.03.2026 - 01:40
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Sincik yolunun 34'üncü kilometresi Pınarbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. B.G'nin (43) kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.G. ile yolcu konumunda bulunan E.G. (33), M.G. (32), S.S. (32) ve T.Ö.(30), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan S.S. (32), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ