Kahvaltıda tüketebileceğiniz alternatifler arasında: Pratik ve kolay yumurtalı muffin tarifi
Pratik ve lezzetli tarifler, mutfakta zaman kazandırırken aynı zamanda besleyici seçenekler sunar. Bu haberimizde, hem kahvaltı sofralarınıza renk katacak hem de atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bir yumurtalı muffin tarifi paylaşıyoruz. Peki, nasıl hazırlanır? İşte, sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurtalı muffin tarifi!
Kahvaltıda farklı ve lezzetli alternatifler arayanlar için pratik tarifler her zaman kurtarıcıdır. Hem kolayca hazırlanabilen hem de lezzetiyle güne enerjik başlamanızı sağlayabilecek bu tarif, sağlıklı bir kahvaltı alternatifi olarak da öne çıkıyor. İşte, adım adım yumurtalı muffinin yapımı...
YUMURTALI MUFFIN
MALZEMELER:
8 büyük yumurta
1/3 bardak (80 ml) süt
Çeyrek çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Çeyrek çay kaşığı soğan tozu
Çeyrek çay kaşığı sarımsak tozu
3/4 bardak (120 gram) ince doğranmış dolmalık biber (herhangi bir renk)
Yarım su bardağı (75 gram) ince doğranmış domates
Yarım su bardağı ince doğranmış taze ıspanak (veya lahana)
3/4 su bardağı (100 gram) ufalanmış beyaz peynir
Süslemek için isteğe bağlı: Kıyılmış maydanoz veya yeşil soğan, rendelenmiş parmesan peyniri ve pul biber
YAPILIŞI:
Öncelikle fırını 200 dereceye ayarlayın ve 12'li muffin tepsinizi yağlayın. Sonra orta boy bir kap çıkartın ve içerisinde yumurtaları, sütü, tuzu, karabiberi, soğan tozunu ve sarımsak tozunu birleşene kadar çırpın.
Aşırı karıştırmamaya çalışın, aksi takdirde çok fazla hava karışacaktır. Yaklaşık 2 bardak elde edeceksiniz.
Bu aşamada doğradığınız biberi, ıspanağı ve diğer malzemeleri muffin kalıbındaki kapların her birine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde paylaştırın.
Her birinin üzerine ayrıca 1 yemek kaşığı kadar peynir koyun. Daha sonra sebzelerin üzerine yumurta karışımını dökün ancak kalıpları dökülmemesi için ağzına kadar doldurmayın.
Son olarak muffinlerinizi fırına verin. 18-20 dakika arasında, kenarları kabarık ve altın rengi kahverengi olana kadar pişirin.
Pişen muffinlerinizi fırından çıkartın ve 5 dakika kadar soğutun. Soğudukça sönen muffinlerinizi isteğe bağlı olarak süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Sally's Baking Recipe