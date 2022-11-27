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Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan kahve, son zamanlarda bazı aroma vericilerin, kremaların ya da süt diye bilinen tozların popüler olmasıyla oldukça zararlı bir hale büründü. Kullanılan bu ekstra malzemeler belki kahvenizin tadını güzelleştiriyor ve size daha fazla keyif veriyor fakat uzun vadede kanser riskini artırıyor, obeziteye yol açıyor ve daha birçok zararı vücudunuza entegre ediyor.

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  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    Kahveleri daha yumuşak içmemizi sağlayan ya da daha lezzetli hale getiren aroma vericiler, süt tozları ve kullanılan şuruplar aslında vücudumuza zarar veriyor. İçeriğinde birçok katkı maddesi bulunan bu ürünler uzmanlar tarafından da kullanılmaması yönünde uyarılar gelmesine sebep oluyor. Özellikle gün içerisinde fazla kahve tüketen kişilerin, her içişinde süt tozu, krema ya da aroma vericileri kullanması, obeziteye, kalp, karaciğer yağlanmasına ve dolaşım sistemi bozukluklarına neden olabiliyor.
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    SÜT TOZU ZARARLARI NEDİR?

    Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor: Süt tozunun içerisinde bulunan melamin bileşeni sebebiyle karaciğerde yağlanma ortaya çıkabiliyor.

    Dolaşım sistemini bozuyor: Özellikle kadınlarda dolaşım sistemini bozan süt tozu, selülit oluşumunu da meydana getiriyor. 

     

    Kanser riskini artırıyor: İçeriğinde bulunan melamin, kanserojen maddeler arasında yer alıyor. Bu sebeple kanser riskini artırıyor.
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    Böbrek hastalıklarını tetikliyor: İçeriğinde bulunan Sodyum Aluminosillicate maddesi sebebiyle böbrek hastalıklarını meydana getirebiliyor. 

    Kan değerlerini etkiliyor: İçeriğinde bulunan dipotasyum fosfat maddesi yine böbreklere zarar verdiği gibi, kandaki hemoglabin değerini etkiliyor.

    Bağımlılık yapıyor:  Kahve ağartıcının tatlandırması adına işlenmiş şeker maddeleri, bağımlılık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    SÜT TOZU İÇERİĞİNDE NE VAR?

    Süt tozu, sütün suyunun uçurulması ile elde edilen bir maddedir. Kahvenin tadını yumuşatmak ve aroma vermek amaçlı kullanılır. İçeriğinde palm yağından, mısır şurubuna ve glikoz şurubuna kadar birçok zararlı maddeyi barındırır. 
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    BÖLGESEL YAĞLANMALAR ORTAYA ÇIKIYOR!

    Kahvelerin tatlanması için kullanılan süt tozları, içeriğinde barındırdığı doymuş yağlar sebebiyle de karaciğeri yağlandırarak, bölgesel yağlanmanın da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor.
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    SÜT TOZU YERİNE SÜT KULLANIN

    Kahve içerken kullanılan süt tozu içeriğinde barındırdığı glikoz şurubu, aromalar, şeker, maltodekstrin, sodyum kazeinat, asit düzenleyici tuzlar, pamuk ve Palm yağı gibi maddeler sebebiyle vücuda fazlasıyla zarar verir. Bu sebeple kahvenize süt tozu yerine mutlaka süt eklemelisiniz. Eğer, süt kullanamıyorsanız, yulaf, soya, hindistan cevizi sütü gibi bitkisel sütleri tercih edebilirsiniz.
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    KAFEİN SINIRI 300 MG'DIR

    Sağlıklı ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler ve bunun yanında hamilelik yaşamayan ya da emzirmeyen bireyler için günlük kafein alma sınırı 300 mg'dır. 
  • Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

    1 fincan Türk kahvesinde 60 mg kafein içerirken,

    Filtre kahve 150-200 mg kafein içerir.

     

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