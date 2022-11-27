Kahve değil zehir içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

Kahveleri daha yumuşak içmemizi sağlayan ya da daha lezzetli hale getiren aroma vericiler, süt tozları ve kullanılan şuruplar aslında vücudumuza zarar veriyor. İçeriğinde birçok katkı maddesi bulunan bu ürünler uzmanlar tarafından da kullanılmaması yönünde uyarılar gelmesine sebep oluyor. Özellikle gün içerisinde fazla kahve tüketen kişilerin, her içişinde süt tozu, krema ya da aroma vericileri kullanması, obeziteye, kalp, karaciğer yağlanmasına ve dolaşım sistemi bozukluklarına neden olabiliyor.