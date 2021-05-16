Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve kahvehaneler de kapatılmıştı. Peki kahvehaneler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Tam kapanma ile ilgili olacak yeni Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili önemli bir açıklama geldi.



Yapılan açıklamaya göre 1 Haziran Pazartesi gününe kadar kahveler kapalı olmaya devam edecek...