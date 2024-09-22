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        Haberler Yaşam Kahveleriniz lezzetli değilse sebebi makineniz olabilir: Kahve makinenizden en iyi performansı almak için sirkeyle temizlik rehberi!

        Kahveleriniz eskisi kadar lezzetli değilse sebebi makinenizin pislenmiş olması olabilir: Kahve makinenizden en iyi performansı almak için sirkeyle temizlik rehberi!

        Kahve makinenizden aldığınız lezzet zamanla azalıyor mu? Makinenizde biriken kahve kalıntıları ve mineral tortuları, kahve tadını etkileyebilir. Neyse ki, sirke ile yapacağınız basit bir temizlik, kahve makinenizi ilk günkü performansına döndürebilir! İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:30
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        Beyaz sirke yararlı bir doğal temizlik ürünüdür. Yağ ve kalsiyum birikimini söker. Bu yüzden de sudaki minerallerle temas hâlinde bulunan kahve makinelerini temizlemede son derece etkilidir. İşte detaylar...

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        MAKİNEYİ HAZIRLAMAK

        Demlikteki kahve kalıntılarını temizleyin, pis filtreyi atın. Ardından makinenin sepetini ılık suyla hızlıca durulayın. Bunu yapmanın amacı, içine kahve tozlarının yapışmadığından emin olmak. Eğer yapışmış kahve tozu varsa sabunla yıkayıp suyla durulayın. Tüm kahve tozlarını temizleyince sepeti tekrar kahve makinesine yerleştirin.

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        SİRKEYİ ÇÖZELTİN

        Aksi yönde bir talimat olmadığı sürece 1 ölçek sirkeyi 2 ölçek suyla seyreltin. Bazı makinelerin temizlenmesinde, temizlik çözeltisinde daha az sirke kullanılması önerilir. Kahve makinenin üreticisinin önerdiği sirke miktarını internetten yapacağın küçük bir araştırmayla ya da kullanıcı kılavuzunu okuyarak öğrenebilirsiniz.

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        ÇÖZELTİYİ HAZIRLAYIN

        1 ölçek damıtılmış beyaz sirkeyle 1 ölçek ılık suyu karıştırın. Eğer makinenizde daha az sirke kullanmanız gerekiyorsa önerilen miktarı kullanın. Bu karışımı doğrudan kahve demliğine dökün. Su rezervuarını dolduracak kadar çözelti hazırlayın.

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        MAKİNEYİ TEMİZLEMEK: YARIM DEMLEME YAPIN

        Sirke çözeltisini demliğe koyduktan sonra demleme düğmesine basın. Kahve makinesinden gözünüzü ayırmayın çünkü programın tamamlanmaması gerekiyor. Kahve demleme programının tam yarısındayken makineyi kapatın.

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        Bu yaptığınız, sirke çözeltisinin makinedeki herhangi bir mineral ya da küf birikimini sökmesini sağlayacaktır. Eğer bir saatiniz yoksa 30 dakika bekletebilirsiniz.

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        Bir saatin sonunda demleme programına devam edin. Çözeltinin geri kalanı makinenin içinde demlensin. Suyun içinde kahverengi ya da beyaz parçacıklar görebilirsiniz. Bu normaldir ve sirke çözeltisinin görevini yaptığını gösterir.

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        MAKİNEYİ DURUYLAYIN

        Kahve makinesi tam bir demleme programını tamamlayınca çözeltiyi lavabonun giderine dökün. Çözeltinin bir kısmının kahve makinesinde kalması sorun değil.

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        Ilık su ve sabun kullanarak demliği temizleyin. Ovalamak için bir sünger kullanabilir ya da su ve sabunla çalkalayabilirsiniz. Temizlik sona erdiğinde sabunlu suyu dökün ve sadece suyla durulayarak sabun köpüklerini akıtın.

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        TEMİZ SU İLE MAKİNEYİ ÇALIŞTIRIN

        Demliği duruladıktan sonra temiz suyla doldurun. Sirkeyi temiz suyla karıştırmayın. Kahve makinesinin demleyebildiği maksimum miktarda su koymalısınız.

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        Makineyi sadece suyla çalıştırmak için demleme düğmesine basın. Programın tamamlanmasını bekleyin. Sonra bu demleme programını iki kez daha çalıştır.

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        Her demleme sonrasında makinedeki suyu boşaltıp yeniden doldurmalısınız. İki program arasında kahve makinesinin soğuması için üç ila beş dakika bırakın. Ardından makineyi temizleyip kullanmaya devam edebilirsiniz.

        Kaynak: WikiHow

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