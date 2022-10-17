Kahve aşıklarının yakından bildiği bir ikilemi ele alacağız; kahve kreması mı süt mü? İki gıda aynı gibi dursa da lezzet açısından da kalori açısından da çok farklı!

Kahve kremaları, sert kahvenin tadını yumuşatmak için kullanılıyor. Genel olarak Türkiye'de toz halinde kahve kreması kullanılsa da aslında sıvı kahve kreması da var.