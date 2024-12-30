Hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle tükettiği bu lezzet çok çaba gerektirmeden kısa bir süre içerisinde yapılmasıyla da gün içerisinde pek vakti olmayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen bir tatlıdır. Yaş pasta yapmanın en pratik yollarından biri olan bu tarif çay saatlerinin de vazgeçilmez eşlikçisi olan tatlardan biridir. Peki, kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır? İşte, kakaolu bisküvili pasta yapımına dair tüm detayları bir sonraki başlıkta bulabilirsiniz…

KAKAOLU BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR? Lezzeti ile damaklarda benzersiz bir tat bırakan kakaolu bisküvili pasta gerek görünümü gerekse de lezzeti ile sofralarda yerini alır. “Kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır?” gün içerisinde hızlı bir şekilde bir pasta ortaya çıkarmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla aratılan bir sorudur. İşte, en kolay kakaolu bisküvili pasta tarifi için okumaya devam edebilirsiniz…

Kakaolu bisküvili pasta yapımına geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 4 – 6 kişilik • 15 dakika hazırlık süresi • 20 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 350 kalori Kakaolu bisküvili pasta için gereken malzemeler: Tabanı için; • 3,5 paket 125 gramlık kakaolu bisküvi Muhallebisi için gereken malzemeler;

• 3 yemek kaşığı un • 3 yemek kaşığı nişasta • 1 su bardağı toz şeker • 1 litre süt • 1 yemek kaşığı terayağı • 1 paket vanilya • 1 paket toz krem şanti Üzeri için gereken malzemeler; • 2 su bardağı süt • 1 paket çikolata sosu İşte, merak edilen kakaolu bisküvili pasta tarifi; • İlk olarak muhallebiyi yapabilmek için uygun bir tencerenin içerisine un, nişasta şeker ve sütü alın ve iyice karıştırın.

• Tencereyi ocağa koyun ve karışımı karıştırmaya devam edin. Muhallebi koyu bir kıvama gelinceye dek pişirin. • Koyulaşan ve göz göz olan muhallebinin içesine vanilyayı ve tereyağı ekleyerek güzelce karıştırın. • Muhallebinin içine eklediğiniz terayağının erimesiyle birlikte tencereyi ocaktan alıp bir kenara koyun ve soğuması için bırakın.

• Muhallebi soğuduğunda içerisine toz krem şantiyi ekleyin. Bir mikser veya karıştırıcı yardımıyla muhallebi pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çırpmaya devam edin. • Ardından tatlıyı hazırlayacağınız kalıbın içerisine aralıksız bir şekilde kakaolu bisküvileri yan yana dizin. • Dizmiş olduğunuz bisküvilerin üzerine muhallebinin yarısını dökerek eşit ve bisküvilerin üzerini tamamen kapatacak şekilde yayın.

• Dökmüş olduğunuz muhallebinin üzerine bir kat daha kakaolu bisküviyi aralık bırakmadan dizin. • Pastanın üzeri için gereken sosu yapmaya başlayın. Uygun bir tencere veya sos tenceresinin içerisine sütü ve çikolata sosunu ekleyin. • Koyu bir kıvam alana kadar çikolata sosunu pişirmeye devam edin. • Hazırlamış olduğunuz çikolata sosunu ılık bir hale gelmesi için bir kenara alın ve bekleyin.

• Ardından çikolata sosunu pastanın üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayın. • Hazırlamış olduğunuz pastanın oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekleyin. • Oda sıcaklığına gelmiş olan pastanın üzerini bir streç film ile kapatın ve en az 3 – 4 saatliğine buzdolabına yerleştirerek dinlenmesi için bırakın. • İşte, kakaolu bisküvili pastanız hazır. Buzdolabından alarak dilimleyerek ve isteğinize göre süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KAKAOLU BİSKÜVİLİ PASTA için PÜF NOKTALARI Kakaolu bisküvili pasta yapımı en kolay olan pratik pastalardan biridir. Ancak bazı püf noktaları kakaolu bisküvili pastanızın lezzetine lezzet katmanıza yardımcı olabilir. İşte, kakaolu bisküvili pastanızın çok daha lezzetli olmasına yardımcı olabilecek bazın püf noktaları… • Kakaolu bisküvili pastanız için hazırladığınız muhallebiyi sürekli olarak karıştırarak pişirmeye devam edin. Ardından muhallebinin kaymak tutmasına engel olmak için soğumasını beklerken üzerini bir streç film ile kapatabilirsiniz.