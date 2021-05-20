Kalben'den 'Şanssız Mücadeleci' 0:00 / 0:00

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Kalben, şarkılar yoluyla sevgi ve anı üretmeye devam ediyor. Teoman ile düet çalışmalarından sonra hızını kesmeyen müzisyen, uluslararası bir ekiple çalıştığı "Şanssız Mücadeleci" adlı şarkıda yine yepyeni seslerle dans ediyor ve doğduğu, büyüdüğü topraklardan yükselen ezgilere yer veriyor. Kanunun hâkim olduğu "Şanssız Mücadeleci", Kalben’in benzersiz sesiyle bir araya gelerek dinleyiciyi bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor.

Kalben, "Şanssız Mücadeleci"yi, "Hepimiz başımıza gelenlerle baş etmeye çabalıyoruz. Sevgisiz, temassız ve aşksız hissediyoruz. Bu şarkı her koşulda sevebilmek, göğe bakarak yürüyebilmek, sevdiklerimizle birlikte söyleyip çiçeklenmek umuduyla yazıldı. Özlediğimiz sofralara, özgür günlere, birbirimize dokunmanın heyecanına..." sözleriyle anlatıyor.

KLİPTE SÜRPRİZ İSİM

İlginç klipleriyle şarkılarını görsel anlamda da şaşırtıcı hikayelerle taçlandıran Kalben, bu geleneği bozmadı. Farklı işleriyle dikkat çeken Başak Soysal’ın yönettiği "Şanssız Mücadeleci"nin klibinde sürpriz bir isim karşımıza çıkıyor. Kalben, başrolü usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaşıyor.

Tüm dijital platformlarda 21 Mayıs’ta yerini alıyor. Kapak çalışmasındaki sanat eseri Hilal Polat'a, kapak tasarımı ise Kalben’in Kalp Hanımda da çalıştığı Volkan Ölmez'e ait.