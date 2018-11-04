Fransa’ya bağlı özerk bir bölge olan Yeni Kaledonya’da halk, "Yeni Kaledonya'nın tam egemenlik kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz?" sorusunu yanıtlamak için sandık başına gitti. Referandumda 175 bin kayıtlı seçmenin yüzde 80,7’si oy kullandı. Kaledonyalı seçmenler, yüzde 57,29 hayır oyuyla bağımsızlığı istemedi. Ada'nın kuzey kısmında yaşayan Kanaklar çoğunlukla evet derken, güney kısmında yaşayan Avrupalı etnik gruplar ise bağımsızlığa hayır dedi.

Öte yandan, polis kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre seçim boyunca Kanaklar tarafından onlarca araç yakıldı.

Fransa ile Yeni Kaledonya arasında 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na göre Yeni Kaledonya 2022'den önce bağımsızlık referandumu yapabilir. Yeni Kaledonya’da Fransa’nın önemli ekonomik kaynaklarından nikel madeni rezervleri bulunuyor. Fransa’ya bağlı uzak adalar hükümetten her yıl yaklaşık 1,3 milyarlık bütçe alıyor.

Yeni Kaledonya, Fransız parlamentosunda 2 milletvekili ve 2 senatör tarafından temsil ediliyor.

MACRON: KALEDONYA HALKI GEÇMİŞLERİNE SAHİP ÇIKTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin “Kaledonya halkı, 30 yıllık geçmişlerine sahip çıktı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Büyük Okyanus'un güneydoğusundaki Yeni Kaledonya’nın Fransa’dan bağımsızlık için düzenlediği referandumda 'hayır' oyu çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından görüntülü açıklama yapan Macron, Cumhurbaşkanı olarak Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığa 'hayır' demesiyle yaşadığı gururu dile getirdi. Macron tarihi adım olarak nitelendirdiği seçimin devlet tarafından tarafsız gerçekleştiğini belirtti.

Macron, "Fransız devleti Yeni Kaledonya'ya özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerleriyle yaklaşıyor. Bu ilkeler hem Fransa'nın hem de Yeni Kaledonya'nın ilkeleridir" ifadelerini kullandı. Macron, Yeni Kaledonya halkının bilinçli şekilde oy kullanarak 30 yıllık geçmişlerine sahip çıktıklarını ve gerginliği önlediklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ