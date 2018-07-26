Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu’nun yapı kimyasalları sektöründeki şirketi Kalekim, Balıkesir’de 35 milyon lira yatırımla kurduğu 7’inci fabrikasını törenle hizmete açtı. Grubun 61’inci kuruluş yıldönümü programları çerçevesinde açılışı yapılan Kalekim'in yeni fabrikasının, İzmir ve İstanbul aksında kalan ve yakın zamanda pek çok ulaşım yatırımıyla birbirine entegre olacak Balıkesir’de bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Fabrikanın toplam ciro hedefi ise 100 milyon lira seviyesinde. Kalekim’in faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında üretim yapabilecek kapasitede olan ve 51 bin metrekare saha ile 25 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, her türlü yapı kimyasallarını kapsayan seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su ve ısı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, dekoratif boya ve sıvaları üretilecek. Kale Grubu, bu yatırımla eşzamanlı olarak bütün boya ürünlerini Bi’Boya markası altında toplayıp, yeni dijital uygulamalarını da hayata geçirecek.Balıkesir’in “ata yurdu” olduğunu anlatan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Rahmetli dedem Mehmet Şeref Eğinlioğlu, bir Balıkesir sevdalısıydı. 'Koca Çınar' lakabıyla anılan dedem, kentin ilk sanayicilerinden ve Balıkesir Sanayi Odası’nın kurucu başkanıydı. Rahmetli babam Balıkesir’de okudu, annem burada büyüdü. Bu nedenle bugün açılışını yapacağımız Kalekim fabrikasının gönül dünyamızdaki yeri gerçekten çok farklı” ifadelerini kullandı...

400 MİLYON TL CİROYA ULAŞTI



Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kalekim’in kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, markanın 45’inci yılında yapı kimyasallarında üretim ve satış kapasitesiyle Türkiye’de ve bölgede birinci, Avrupa’da ise beşinci sırada yer aldığı bilgisini verdi. Kalekim ile yurt içinde 7 ilde 7 fabrikaya, 500 çalışana, yaklaşık 700 bin ton satışa ve yaklaşık 400 milyon lira ciroya ulaştıklarını aktaran Okyay, emek yoğun işten otomasyon ve teknoloji yoğun üretime geçtiklerini söyledi. Tüm Kalekim fabrikalarıyla bugün, Türkiye’de yüzde 50’nin üzerinde pazar payına ulaşarak sektörde liderliklerini koruduklarını ifade eden Okyay, “Kalekim, yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek ve ülkemizde yenilikçi yatırımlar yaparak hızla küresel bir marka olma yolunda ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.



SAVUNMA VE HAVACILIĞIN PAYI YÜZDE 30



Kale Grubu’nun yapı ürünleri ile savunma ve havacılık grubu olmak üzere iki ana eksende büyüdüğünü belirten Okyay, “Lokomotif şirketimiz Kaleseramik ile bir yandan sektör liderliğine devam ederken bir yandan geleceğe yatırım yapıyoruz. Dijital dönüşüm ve müşteri yolculuğu alanında büyük bir program yürütüyoruz. Bir diğer inovatif büyüme alanımız olan savunma ve havacılıkta ise bir yandan küresel iş birliklerini derinleştirirken diğer yandan yerlileşme programının en önemli paydaşlarından biri olarak, pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz” dedi. Okyay, savunma ve havacılık faaliyetlerinin grup içindeki payının yüzde 30’u geçtiğini belirterek, “Milli piyade tüfeğinden turbojet motora kadar, tasarımı tamamlanıp seri üretim aşamasına gelmiş milli projelerin ötesinde bu yıl odağımızda milli muharebe uçağımızın motorunu İngiliz Rolls-Royce ile birlikte üretme hedefimiz var" dedi.



AÇILIŞI DEDESİNİN ŞİİRİ İLE YAPTI



Kale Grubu Başkanı Okyay, fabrika açılışı sırasında yaptığı konuşmada sanayiye baş koymuş gönül insanlarından biri olan dedesinin, her gönül insanı gibi kendisini şiirle ifade etmeyi sevdiğini aktardı. Okyay, dedesinin “Ok gibi doğru olsam / Yabana atarlar beni / Yay gibi eğri olsam / Elde tutarlar beni / Ne eğride gördüm tok / Doğruda aç / Eğri yay elde kalır / Menzile varır doğru ok” dizelerini paylaşarak, “İnşallah bu yatırımımız da doğru bir ok gibi menzile varır ve Balıkesir’e, ülkemize, milletimize hayırlar getirir” temennisinde bulundu.

CEZAYİR’E YATIRIMA HAZIRLANIYOR



Üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgesinde birinci, Avrupa’da ise 5’inci sırada yer alan Kalekim, ürünlerini 70 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor. İhracatının yüzde 6’sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35’ini Ortadoğu’ya, geri kalanını tüm dünyaya gerçekleştiriyor. Kalekim’in özellikle Ortadoğu, Orta Avrupa ve Afrika’da farklı açılımlara ağırlık verdiğini kaydeden Okyay, 2016 yılında Kenya’da farklı bir büyüme ve yatırım projesi başlatan şirketin burada yerel işbirlikleri kurarak, lisanslı üretim ve “know-how” transferiyle ilerlediğini ve yakın gelecekte Cezayir’e de yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

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