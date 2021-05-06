'Bölgesel güç olacağız'

HABERTURK.COM

Kale Grubu şirketi Kalekim'in yüzde 30'u Borsa İstanbul'da halka açılıyor. Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kalekim halka arzı için bugün ve yarın (6-7 Mayıs 2021) talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kale Holding CFO’su ve Kalekim Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Alperat, şirketin halka açılmasının ardından bölgesel güç olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Şu anda yakınımızdaki ülkelere yayılmış durumdayız. Irak'ta yüzde 50'nin üzerinde pazar payımız var. Cezayir'de yatırımımız tamamlandıktan sonra aynısı olacak. İnşallah Pakistan'da da bunu sağlayacağız. Bahreyn'den üreterek bütün Ortadoğu'da bunu yapacağız. Ülkenin bölgesel güç olması için şirketlerin de güçlü olması gerekiyor. Türkiye'nin bölgesel güç olması için de destek olacağız" şeklinde konuştu.

MANİPÜLASYON KORKUSU UZAK TUTUYORDU

Alperat'ın dikkat çektiği ikinci nokta ise Borsa İstanbul'a neden büyük, köklü üretim şirketlerinin gelmediğine dair ipuçları içeriyor. Şimdiye kadar hissede olası manipülasyon korkusunun şirketi Borsa İstanbul'dan uzak tuttuğunu söyleyen Alperat, "Borsaya tedirgin adım attık. Artık bu işlemlerin çok azaldığına patronlarımızı ikna ederek buraya gelip halka açılma çabası içine girdik. Ancak şunu biliyoruz; her zaman her yerde kötü şeyler oluyor. Borsa yönetimi ve SPK bunun önüne geçmek için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

'GENLERİMİZDE ÜRETİM VAR'

Kale grubunun yüzde 100 Kale Grubu şirketi olduğunu ifade eden Alperat, Kale Grubu ve şirketlerini şöyle tanıttı: "Bizi tanımlayan şey nedir, bizim genlerimizde ne var diye sorarsanız, sanayicilik ve üretim derim. Hiç bir zaman bunun dışına çıkmadık. Kurucumuz İbrahim Bodur bey doğduğu topraklarda Çanakkale Seramik şirketini kurdu. Yıllardır aynı girişimcilik devam ediyor. Şimdi bayrağı alan Zeynep Bodur hanımla birlikte aynı yolda devam ediyoruz. Kale Seramik yapı grubumuzdaki ana şirketimiz. Açıkara piyasanın lideri. Herkesin çok bilmediği savunma ve havacılık şirketlerimiz var. Kale Havacılık çok önemli müşterileri olan uçak gövdesi parçaları üreten şirketimiz. Kale Pratt &Whitney uçak motor parçaları ürettiğimiz bir dünya devi ile ortaklığımız. Kale Kalıp savunma sanayiinde gurur duyduğumuz bir şirketimiz. Kale Arge ise ilk yerli ve milli turbo jet motorlarını tasarlamak üzere kurduğumuz ve son aşamalarına geldiğimiz şirketimiz."

ÜRETİMİ JENERİK MARKA OLDU

Kalekim'in ürettiği seramik yapıştırıcısının jenerik marka olduğunun altını çizen Alperat, halka açılacak olan Kalekim'i şöyle tanımladı: "Bu alanda yüzde 53 pazar payı ile lideriz. Boya ve sıva üretimi yapan Bi'boya şirketimiz var. Su ve ısı yalıtımı ile zemin uygulamalarında markalarımız var. Türkiye'de her bölgeye yayılmış 8 fabrikamız bulunuyor. Yapı kimyasallarında kapasitemiz 900 bin tonun üzerinde. Yurtdışında Arnavutluk'ta fabrikamız var. Cezayir'de yeni bir fabrika kuruyoruz. Kenya'da lisans üretimimiz var. Bazı ülkelerde üretim yapmadan satışın daha fizibl olduğunu düşündüğümüz için Fransa'da Rusya'da bu tip işlemlerimiz bulunuyor. Yurtiçinde 250 bayi ile 3 bin noktaya dokunduğumuz köklü bir ağımız var."

Kalekim'in bilançosu çok güçlü nakit yaratan bir şirket olduğunu dile getiren Alperat, " Örneğin dönen varlıklar 2018'de 165 milyon lira borçlar 101 milyon lira; 65 milyon lira fazlamız var. 2020'de dönen varlıklar 295 milyon borçlar 208 milyon TL; 90 milyon TL fazlamız var. Üstelik 295 milyonun 100 milyondan fazlası kasamızda duruyor. 20 milyon TL kredi borcumuz bulunuyor. Buna karşı 120 milyon TL nakde sahibiz. Ama o krediyi kapatmadık çünkü faiz ortamından bu şekilde faydalanıyoruz. Duran varlıklarımız ise 175 milyon lira, 8 fabrikamız var bunlar da özkaynakla finanse edilmiş durumda." Ancak şirketin asıl varlığının Arge, üretim ve satışta çalışanlar olduğunu önemle vurgulayan Alperat, "Bu varlığa gerçekten hepimiz birlikte ortağız" dedi.

SADECE 2 MİLYON LİRA FAİZ GİDERİ

Alperat, şirketin satışlarını 2018'de 346 milyon, 2019'da ekonomide daralmaya rağmen 381 milyon TL ve 2020'de pandemiye rağmen 526 milyon liraya çıkararak pazar paylarını yüzde 48'den 53'e getirdiklerini söyledi. Brüt satış karlılığını artırarak son olarak 205 milyon liraya yükselttiklerini ifade eden Alperat, "Sadece 2 milyon lira net faiz giderimiz var. Bu yıl pozitif olacak ama tabii biz faiz kazanmak isteyen bir şirket değiliz. Biz üretim şirketiyiz, sonuçta bunları biran önce yatırım ve üretime döndürmek istiyoruz" dedi. Alperat, minimum net karlarının yüzde 20'si kadar temettü dağıtmayı hedeflediklerini dile getirerek "Karımız bu yıl 84 milyon liraydı gelecek yıllar daha da fazla artmasını planlıyoruz" dedi.

'NAKİT ÜRETEM BİR ŞİRKETE ORTAK OLACAKLAR'

Alperat, şirketin uzun vadeli planlarını küçük yatırımcılar ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini belirterek halka arz gelirinin yüzde 60-70'i ile yeni satın alma veya yeni üretim yatırımları yapacaklarını da kaydederek, "Başka ürünlere yatırım yapacağız. Bunun bir satın alma olmasını tercih ediyoruz. Mevcut yurtdışı yatırımlarımızın yanı sıra hedeflediğimiz yeni ülkeler de var. Yani halka arz gelirimizi büyümemizi finanse etmede kullanacağız" diye konuştu.

Yatırımcıların Kalekim'e ortak olarak büyümeye karlılığa ama her şeyden daha önemlisi nakit yaratan bir şirkete yatırım yapacağını söyleyen Alperat, şunları söyledi:"Bir çok şirkette karın nakde dönmediğini görüyoruz. Kalekim'de ise tam tersi tüm kar nakde dönüyor. Bizim işletme sermayesi ihtiyacımız kalmamış durumda. Hem Ebitta hem FAVÖK karlılığımız yüksek ama aynı zamanda nakit dengemiz çok iyi durumda. Yatırımcılar nakdini iyi yöneten bir şirkete yatırım yapmış olacaklar. "

YÜZDE 30'U HALKA ARZ EDİLİYOR

Kalekim halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 68, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 20, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlendi. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde 2 oranında bir tahsisat ayrıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk geliyor. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacak. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30’a yükselebileceği öngörülüyor. Bu hesaplama ile şirketin piyasa değeri de 1 milyar 580 milyon lira ile 1 milyar 696 milyon lira arasında oluşacak.