Kalk Gidelim neden yok? Kalk Gidelim yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin yeni bölümünün bugünkü TRT 1 yayın akışında bulunmaması üzerine gündeme geldi. İşte Kalk Gidelim dizisi ile ilgili detaylar...
KALK GİDELİM NEDEN YOK?
İdlib'den gelen acı şehit haberinin ardından birçok televizyon kanalı yayın akışında değişiklik yaptı. Kalk Gidelim de TRT 1 yönetiminin yaptığı değişiklik nedeniyle bu akşam yayınlamayacak.
KALK GİDELİM 100. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kalk Gidelim yeni bölümünün 7 Mart Cumartesi akşamı ekranlarda olması bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ
01:15 Vuslat
03:40 Ev Sineması "Mavi Bisiklet"
05:40 Ömür Dediğin
06:10 Küçük Hanımefendi
07:40 Beni Böyle Sev
09:45 Tozkoparan
11:20 Ev Sineması "Mavi Bisiklet"
12:50 Şampiyon
15:50 Vuslat
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
23:15 3'Te 3 Tarih
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