Kalp Krizi Nedir, Neden Olur ve Ne Kadar Sürer? Kalp Krizi Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kalp krizi belirtileri, nedenleri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Kalp krizi tıp dilinde miyokard enfarktüs olarak bilinir. Kişilerin en çok korktuğu hastalıkların başında yer alır. Bunun nedeni sinsi bir şekilde, ne zaman meydana geleceğinin belli olmamasıdır. Bu yüzden kişiler kalp krizi nedir ve neden gerçekleşir sorularının cevaplarını internet üzerinden sıklıkla araştırır. Kalbin kas dokularının hasar görmesi ve koroner damarların tıkanması ile meydana gelen kalp krizine zamanında doğru müdahale çok önemlidir. Aksi halde kalp krizi kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilir. İşte kalp krizi ve hakkında merak edilen her şey.

Kalp Krizi Nedir?

Geçmişten günümüze en sık rastlanılan hastalıklardan biri olan kalp krizi kalpteki damarlarda meydana gelen ani tıkanmalardır. Bu damarlar kalbin beslenmesine ve kan akışının olması gerektiği gibi gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu damarlarda tıkanma meydana gelmesi ise kalp kaslarının hasar görmesi ve oksijen alamamasına yol açar. Bunun sonucunda meydana gelen hastalığa kalp krizi denir.

Kalp Krizi Neden Olur?

Kalbe kan akışını sağlayan damarlar aynı zamanda hayati fonksiyonların da düzgün çalışmasını sağlar. Eğer bu damarlardan birinde ya da bir den fazlasında tıkanma meydana gelirse kalp kasları oksijen alamaz ve hasar görür. Bu da kalp krizi ataklarına neden olur. Kolesterol ve yağ gibi maddelerin plaklaşarak kalbe kan akışını sağlayan damarların zaman içinde daralmasına da neden olur ve çatlaklar oluşur. Bu çatlaklardan çıkan pıhtılar da damarları tıkar.

Kalp Krizi Ne Kadar Sürer?

Kalp krizi bazı kişilerde çok ani bir şekilde gerçekleşir. Bazı kişilerde ise hafif belirtiler ile göğüs bölgesine yayılır. Bu yayılma sürecinde kişi belirtileri doğru takip edebilirse hızlı bir şekilde önlem alınmasını sağlayabilir. Kişilerin sol kolunda, göğsünde, sırtında ya da mideden çeneye kadar olan bölgesinde bir göğüs ağrısı meydana gelir ve bu ağrılar 20 dakikadan fazla sürerse bu kalp krizinin meydana geldiğine işaret eder. Bunun yanı sıra kalp krizi saatlerce de sürebilir.

Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizi hastalığının belirtilerini doğru takip etmek çok önemlidir. Kalp krizinden meydana gelen ölümlerin çoğu yanlış ilk yardım ya da geç müdahaleden kaynaklanır. İşte kalp krizinin belirtileri:

Kalp krizi genel olarak kişilerin göğüs kafesinin orta bölgesinde yoğun bir ağrı ile kendini gösterir. Bu ağrı birkaç dakika boyunca yoğun bir şekilde hissedilir. Kişi nefes alamadığını hisseder.

Kalp krizinin meydana geldiğinin belirtilerinden biri de nefes alamama sorunudur. Kişi kalp krizi ile birlikte nefes darlığı çeker.

Göğüs kafesinin ortasında meydana gelen ağrı boyun bölgesinde, sırtta çenede, genel olarak sol kolda olsa da bununla birlikte sağ kolda ve midenin üst bölgesinde de görülebilir.

Yaygın olarak kendini gösteren bu üç kalp krizi belirtisi dışındaki nadir görülen belirtiler ise şunlardır:

Mide bulantısı ve kusma şikayeti

Ani bir şekilde soğuk terlemenin meydana gelmesi.

Baş dönmesi

Kişinin aniden kendini yorgun hissetmesi ve dinlenme ihtiyacı duyması.

Kalp Krizi Nedenleri

Kalp krizinin meydana gelmesinin farklı nedenleri olabilir. İşte kalp krizine yol açan nedenler:

Kişilerin kalp krizi riski ile karşı karşıya kalmasının en büyük nedenlerinden biri sigaradır. Sigara içeriğindeki kimyasallar ile kalp damarlarının tıkanmasına sebep olan etkenlerin daha hızlı ilerlemesine yol açar.

Kötü kolesterol kalp krizi nedenleri arasında yer alır. Bunun nedeni bu kolesterollerin damarlarda birikerek plak haline gelmesi ve kalp damarlarını daraltarak tıkanmasına yol açmasıdır.

Kalp krizinin nedenlerinden biri de diyabettir. Diyabet hastalarının beslenme düzenlerine dikkat etmesi gerekir.

Tansiyon da kalp krizine yol açan nedenler arasında yer alır. Tansiyon kalp basıncının yükselmesine sebep olduğu için kalp krizini tetikleyebilir.

Kalp krizinin nedenlerinden biri de ilerleyen yaştır. Yaşın ilerlemesi de kalp damarlarında deformenin meydana gelmesine sebep olur.

Karaciğerde üretilen bazı maddeler de kalp krizini tetikler.

Kalp krizine neden olan durumlardan biri de genetiktir. Aile geçmişinde kalp krizi öyküsü olan kişiler de dikkatli olmalıdır.

Kalp Krizi Geçirenler Ne Kadar Yaşar?

Kalp krizi geçirenlerin kalp kaslarında hasarlar meydana gelir. Bu yüzden kişiler kalp krizi geçirdikten sonraki yaşamlarında daha dikkatli davranmalıdır.

Hangi Hastalıklar Kalp Krizine Neden Olur?

Bazı hastalıklar kalp krizinin meydana gelme riskini arttırır. İşte kalp krizi hastalığına neden olan hastalıklar:

Genetik olarak ailede kalp krizi geçmişi olması

Yüksek kötü kolesterol

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı (Diyabet)

Obezite

Sigara ve alkol kullanımı

Stres

Sağlıksız beslenme

Hareketsizlik

Kalp Krizi Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Kalp krizinin belirtilerinin ne zaman kendini gösterdiği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kalp krizi belirtileri bazı kişilerde ani bir şekilde kendini gösterirken bazı kişilerde ise 1-2 ay öncesinde ortaya çıkmaya başlar. Bunun yanı sıra 1-3 gün öncesinden de kalp krizi belirtileri kendini gösterebilir. Bu yüzden kişiler kalp krizi belirtilerini dikkatli takip etmeli ve hızlı bir şekilde acil müdahale desteği almalıdır.

Kadınlarda Kalp Krizi Belirtileri

Göğüs kafesinin ortasında ağrı hissedilmesi.

Sırtta, sol kolda, mide üstünde ve göğüste ağrı ve uyuşma hissedilmesi.

Nefes alıp verirken zorlanma.

Kalp ritminde meydana gelen düzensizlik, hızlı kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, bayılma ve soğuk terleme.

Erkeklerde Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizi belirtileri erkeklerde ve kadınlarda farklılık gösterebilir. Kadınlarda kalp krizi genel olarak göğüs kafesinin orta bölgesindeki ağrı ile kendini gösterirken, diğer belirtiler daha hafif ortaya çıkar. Erkeklerde ise kalp krizi belirtileri daha ağır meydana gelir. İşte erkeklerde kalp krizi belirtileri:

Göğüs kafesinde ağrı.

Midenin üst kısmında, sol ve sağ kolda, sırtta ve çenede ağrı.

Nefes darlığı.

Kalp ritminde düzensizlik.

Mide bulantısı.



Ani soğuk terleme ve yorgunluk.

Genç Yaşta Kalp Krizi Neden Olur?

İleri yaş hastalığı olarak da bilinse gençlerde de kalp krizi günümüzde sıkça karşımıza çıkıyor. Genç yaşlarda meydana gelen kalp krizlerinin nedeni genel olarak genetiktir. Genetik olarak kişiye geçen ritim bozukluğu, kalp kası hastalığı ve kalıtımsal kan yağları yüksekliği kalp kası hastalıklarına yol açar. Bu doğumsal kalp kası anormallikleri de kişilerin kalp krizi geçirmesine sebebiyet verir. Bunun yanı sıra düzensiz ve sağlıksız beslenme, kişinin hareketsiz kalması tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıkların da genç yaşlarda görülmesine yol açıyor. Bu da kalp krizi riskinin 35 yaş altına kadar indiğini gösteriyor. Genç yaşta gerçekleşen kalp krizlerinde ölüm oranı da oldukça yüksektir. Bunun nedeni gelişmeyen kılcal damarların tıkanma sebebi çatlaması ve vücudun buna karşı yeterli direnci gösterememesidir.