Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi

        Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi

        Manisa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Şube Müdürü Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesine katılan yakın arkadaşı, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Olay yerindeki 112 personelinin yaptığı müdahalenin ardından yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 23:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Acı tesadüf! O da kalp krizi geçirdi

        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü olarak emekli olan Yakup Kadri Gülsoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Yakup Kadri Gülsoy'un cenazesi, Hatuniye Camii'ne getirildi. Merhumun oğulları Gökhan ve Kürşat Gülsoy ile torunu Oğuz Kaan Gülsoy, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, eğitim camiası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yakup Kadri Gülsoy, Kırtık Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye geldi, kalp krizi geçirdi Cenaze töreni sırasında yaşanan olay ise büyük üzüntüye neden oldu. Merhum Yakup Kadri Gülsoy ile Saruhanlı'da birlikte görev yaptığı öğrenilen emekli eğitimci Mehmet Gündüz (68), cami yakınındaki umumi tuvaletten çıktıktan kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, cenaze törenine katılan bir 112 Acil Sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Gündüz, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz'ün yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Altından yol geçen mahalle konağı farklı mimarisiyle ilgi görüyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yolun üzerine inşa edilen 48 yıllık mahalle konağı bölgenin sembolü haline gelirken, farklı mimarisiyle de görenlerin ilgisini çekiyor. (DHA)

        #Manisa
        #Yakup Kadri Gülsoy
        #Mehmet Gündüz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!