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        Haberler Sağlık “Kalp rahatsızlığına bağlı çarpıntı ile panik atağı ayırt etmek önemli”

        “Kalp rahatsızlığına bağlı çarpıntı ile panik atağı ayırt etmek önemli”

        Kalp rahatsızlığı ve panik atak hastalığının benzerlik gösteren belirtileri sebebiyle çoğu zaman birbirine karıştırıldığını söyleyen Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Begüm Öztürk, "Panik atak anında, kalp krizi gibi ciddi bir durum olduğu düşünülebilir. Ancak kalp rahatsızlığına bağlı çarpıntı ile panik atağa bağlı çarpıntıyı ayırt etmek önemlidir çünkü farklı tedavi yaklaşımları gerekiyor. Kalp rahatsızlıklarının teşhisinde EKG, EKO ve kan testleri kullanılır. Panik atak ise bir tıbbi test ile doğrudan teşhis edilemez; semptomların öyküsüne dayanarak tanı konulur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:00
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        Çarpıntı mı panik atak mı?
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        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, Kalp rahatsızlığı ve panik atak arasındaki temel farkın, iki rahatsızlığın kökenlerindeki farka dayandığını söyledi.

        PANİK ATAK VE KALP HASTALIKLARININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILDIĞI DURUMLAR

        Uzm. Dr. Öztürk, panik atak ile kalp rahatsızlıklarının belirtilerinin birbirine karıştırılabildiği durumları şu şekilde sıraladı:

        Panik atak sırasında göğüs ağrısı: Panik atak sırasında kişiler göğüs ağrısı hissedebilirler. Bu ağrı, kalp rahatsızlığı belirtilerine benzer olabilir ve bu nedenle panik atak anında kalp krizi gibi ciddi bir durum olduğu düşünülebilir.

        Kalp rahatsızlığı belirtileri: Bazı kalp rahatsızlıkları, panik atağın bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, kişi bir panik atak geçirdiğinde, çarpıntı hissi yaşayabilir ve bu durumda kişi, kalp rahatsızlığının varlığını düşünebilir.

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        Stres ve anksiyete ile tetiklenen kalp rahatsızlıkları: Stres ve anksiyete, kalp rahatsızlıklarını da tetikleyebilir. Bu durumda, kişi stresli veya endişeli olduğunda, kalp rahatsızlığı belirtileri ortaya çıkabilir.

        Tanılamada zorluklar: Bazı durumlarda, bir doktor için kalp rahatsızlığı ve panik atak arasındaki ayrım yapmak zor olabilir. Bu durumda, tam bir değerlendirme yapılması için ek testler veya belirli semptomların gözlemlenmesi gerekebilir.

        Aynı risk faktörlerine sahip olmak: Hem kalp rahatsızlıkları hem de panik atak, bazı ortak risk faktörlerine sahip olabilirler. Örneğin, stres, obezite, yüksek tansiyon gibi faktörler her iki durumun da ortaya çıkma olasılığını artırabilir.”

        HASTALIĞIN NEDENLERİ

        Panik atak ve kalp hastalıklarının nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Öztürk, “Kalp rahatsızlıkları genellikle kalbin yapısal veya işlevsel sorunlarından kaynaklanır. Kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları gibi durumlar kalp rahatsızlıklarına örnek olarak verilebilir. Panik atak ise bir tür kaygı bozukluğudur. Genellikle stresli durumlar, travmatik yaşam olayları veya genetik faktörler gibi psikolojik ve biyolojik etkenlerle ilişkilendirilir. Kalp rahatsızlıkları çoğu zaman göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtilerle birlikte seyreder. Bu belirtiler sıklıkla fiziksel aktivite sırasında veya dinlenirken ortaya çıkabilir. Panik atak sırasında, aniden ortaya çıkan şiddetli bir kaygı veya korku hissi yaşanır. Bu his genellikle belirli bir tetikleyici olmadan ortaya çıkar ve çarpıntı, terleme, titreme, göğüs sıkışması, boğulma hissi gibi fiziksel belirtilerle birlikte olabilir” diye konuştu.

        "PANİK ATAK BİR TIBBİ TESTLE DOĞRUDAN TEŞHİS EDİLEMEZ"

        Kalp rahatsızlığı şüphesi durumunda doktorların genellikle elektrokardiyografi (EKG), kan testleri ve ekokardiyografi gibi testler yaptıklarını söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, “Bu testler kalp rahatsızlıklarını teşhis etmek için kullanılır. Panik atak tanısı genellikle semptomların öyküsüne dayanır. Doktorlar, hastanın semptomlarını ve öyküsünü değerlendirebilirler. Ancak panik atak bir tıbbi test ile doğrudan teşhis edilemez. Panik atak veya kalp rahatsızlığı belirtileri yaşayan kişilerin bir doktora danışması önemlidir. Doktor, kişinin semptomlarını değerlendirerek uygun tanıyı koyabilir ve tedaviyi yönlendirebilir. Herhangi bir ciddi durumdan şüpheleniliyorsa, acil tıbbi yardım alınması gerekebilir” dedi.

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