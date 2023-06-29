Kalp yetersizliği olan hastalara bayramda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Kalp yetersizliği olan hastalara bayramda "et ve tuz" uyarısı!

Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, özellikle bayram sürecinde kırmızı et ve tuz tüketimindeki artışa bağlı kalp yetersizliği olan hastaların acillik olmaması için dikkatli davranmasını istedi

Kalp yetersizliği olan hastalara bayramda
AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, özellikle bayram sürecinde kırmızı et ve tuz tüketimindeki artışa bağlı kalp yetersizliği olan hastaların acillik olmaması için dikkatli davranmasını istedi.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, bayram tatili süresince özellikle kronik hastalıkları olanların acil birimlere başvurusunda ciddi artış yaşandığını söyledi.

Yaklaşık her üç erişkinden birinde hipertansiyon, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’ine denk gelen 10 milyonun üzerinde de şeker hastası olduğunu belirten Binici, "Erişkin nüfusun yaklaşık 1 bölü 3’ü obez, yaklaşık 2 bölü 3’ü de fazla kilolu. Özellikle kolesterol yüksekliği olan hastamız çok. Her 6 erişkinden birinde kronik böbrek yetersizliği var, bunların bir kısmı diyalize giriyor bir kısmı da diyaliz öncesi aşamada" dedi.

"Kronik hasta gruplarında bayram sürecinde şeker, çikolata, hamur tatlıları, kurban etinin günlük tüketimindeki artış ve bayram öncesi mevcut diyet ve tedavilerine uymamasıyla acil birimlere çok ciddi sayıda başvurular oluyor" diyen Binici, bayramda diyabetli hasta gruplarında şeker koması ile bunun yanı sıra özellikle tuzlu, kırmızı et tüketimine bağlı hipertansiyon hastalarının da acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu aktardı.

Bayram döneminde kırmızı et tüketimine bağlı gut hastalarının atakla hastanelere yoğun şekilde başvuruda bulunduğunu belirten Binici, "Kronik hastalığı olanlar bayram öncesi uyguladıkları diyet ve tedavilerine bayram süresince daha önem vermeli. Özellikle bayram sürecinde kırmızı et tüketimi ve tuz tüketimindeki artışa bağlı kalp yetersizliği olan hastaların acil birime başvurularında da artış oluyor" diye konuştu.

"KURBAN ETİYLE YAPILAN YEMEKLERDE KESİNLİKLE TUZ KISITLAMASINA GİDİLMELİ"

Kurban etinin saklanması ve pişirilmesi esnasında yapılan yanlışlıklardan dolayı özellikle mide bağırsak problemleri gibi sorunların da baş gösterdiğini ifade eden Binici, şöyle devam etti: "Diyabetik hastalar hamur işi şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerlemeler yerine mevsimine uygun meyve tercih etmeli, sütlü tatlı tüketip mevcut diyetlerine dikkat etmeli. Hipertansiyonu olanlar mutlaka günlük tansiyon ilaçlarını düzenli almalı. Özellikle bu dönemde kurban etiyle yapılan yemeklerde kesinlikle tuz kısıtlamasına gidilmeli. Kolesterol yüksekliği olanlar bu dönemde normal diyet programına uymalı ve gündelik hayatta tükettikleri kırmızı et tüketimi miktarının üzerine çıkmamalı. Bunlara dikkat etmedikleri zaman ne yazık ki acil problemlerle hastanelerimize, polikliniklere başvuru sayısında ciddi artış oluyor."

Böbrek hastalarının özellikle tuz, kırmızı et ve su tüketiminde çok dikkat etmelerini isteyen Binici, "Bayramda şeker, çikolata ve tatlı ve kırmızı et tüketiminde normal insanlar arasında da bir artış var. Hatta kahvaltıda dahi kırmızı et tüketimini artıran nüfusumuz var. Özellikle bu dönemde etin bir gün buzdolabında dinlendirilerek ertesi gün mevsim sebzeleri ile ve pişirme yöntemlerine dikkat ederek, kararında tüketilmesini öneriyoruz." dedi

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyin cerrahisi, ilaca dirençli epilepsi hastalarında ölüm oranını yüzde 80 azaltıyor
SAĞLIK Beyin cerrahisi, ilaca dirençli epilepsi hastalarında ...
Finlandiya, Covid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak
SAĞLIK Finlandiya, Covid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" ...
Travmalar nesilden nesille çocuklara ve torunlara geçiyor! Önlemek mümkün!
SAĞLIK Travmalar gen aktarımı ile çocuklara geçiyor!
Evde kullanılan kimyasallara bağlı zehirlenmeler ölüme neden olabiliyor
SAĞLIK Her evde var dikkat! Bu hata ölüme neden olabiliyor
Kurban Bayramı'nda dikkatli olun! Sağlığından ödün vermek istemeyenlere!
SAĞLIK Kurban Bayramı'nda nasıl beslenilmeli?
Kronik migren gerçeği! Hem hasta hem ekonomi üzerinde ciddi yük - Sağlık Haberleri
SAĞLIK Kronik migren gerçeği! Hem hasta hem ekonomi üzerinde ...
Türkiye'nin ürettiği yapay damar teknolojisine Avrupa Birliği onayı
SAĞLIK Yapay damar teknolojisine Avrupa Birliği onayı
Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" denmeli
SAĞLIK Dikkat! Ciddi sorunlara yol açabilir
Dondurucuya 1 TL koymadan etleri dondurmayın! Sağlığınız için mutlaka deneyin!
SAĞLIK Etlerinizi dondurmadan önce 1 TL yöntemini mutlaka ...
Evde Kondisyon Bisikleti Faydaları Neler? Kondisyon Bisikleti Hangi Bölgeleri ve Hangi Kasları Çalıştırır?
SAĞLIK Evde kondisyon bisikleti faydaları nelerdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.