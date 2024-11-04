Show TV’nin sevilen dizisi Kalpazan 3. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler için Kalpazan 3. bölüm izle linki haberimizde yer alıyor. Zehra Baysal, Çağlar Ertuğrul, Timuçin Esen ve Şükran Ovalı gibi isimleri buluşturan yapımın yeni bölümünde Kartal, Ayşe’ye vicdanen yakınlaşır. Ayşe’nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması ise dengeleri bozar. Peki, Kalpazan’da bu akşam neler olacak? İşte, Show TV ile Kalpazan yeni bölüm full izle HD ve tek parça...