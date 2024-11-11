Show TV’nin sevilen dizisi Kalpazan 4. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. O3 Medya imzalı yapımın yeni bölümünde Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar. Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kalpazan 4. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…