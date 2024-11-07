Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı yenilgisinden George Clooney'yi sorumlu tuttular: Hepsi senin suçun!

"BU BAŞKANLA KAZANAMAYACAĞIZ"

George Clooney; "Bu başkanla kasım ayında kazanamayacağız" demişti.

"Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı hazırlayan Clooney, Biden'ın son dört yılda birçok savaşı kazandığını ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etmişti.

George Clooney, Joe Biden'ı adaylıktan çekilmeye çağırdığı yazısını; "Joe Biden bir kahraman. 2020'de demokrasiyi kurtardı. 2024'te de aynı şeyi yapması için ona ihtiyacımız var" sözleriyle sonlandırmıştı.