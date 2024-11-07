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        Haberler Dünyadan Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı yenilgisinden George Clooney'yi sorumlu tuttular: Hepsi senin suçun! - magazin haberleri

        Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı yenilgisinden George Clooney'yi sorumlu tuttular: Hepsi senin suçun!

        Donald Trump'ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından Kamala Harris destekçilerinin hayal kırıklığı, seçmenleri sorumlu arayışına itti. Öfkeli Demokratlar, hedef tahtasına George Clooney'yi oturttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:40
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        2024 ABD başkanlık seçiminde Donald Trump'ın zaferi, Kamala Harris'in yenilgisi Demokrat Partilileri suçlu aramaya yöneltmiş görünüyor.

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        Oklar, ünlü oyuncu George Clooney'ye çevrildi. Clooney, Donald Trump'ın seçim zaferinden kısa bir süre önce Joe Biden'ı seçim yarışını bırakmaya çağırması nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

        63 yaşındaki 'Ocean's Eleven' yıldızı, temmuz ayında New York Times için bir yazı kaleme almış ve 81 yaşındaki Joe Biden'ı başkanlık kampanyasını bırakmaya çağırmıştı.

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        "BU BAŞKANLA KAZANAMAYACAĞIZ"

        George Clooney; "Bu başkanla kasım ayında kazanamayacağız" demişti.
        "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı hazırlayan Clooney, Biden'ın son dört yılda birçok savaşı kazandığını ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etmişti.

        George Clooney, Joe Biden'ı adaylıktan çekilmeye çağırdığı yazısını; "Joe Biden bir kahraman. 2020'de demokrasiyi kurtardı. 2024'te de aynı şeyi yapması için ona ihtiyacımız var" sözleriyle sonlandırmıştı.

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        Artan baskılar üzerine Joe Biden'ın 21 Temmuz'da adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrası George Clooney, Biden'ı özverisinden dolayı övdü.

        Bu tarihten itibaren Kamala Harris, Donald Trump'ı yenmek için 107 günlük bir kampanyaya başlamak zorunda kaldı. Bu kampanya, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüş bileti almasıyla sonuçlandı.

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        Demokratlar o zamandan beri George Clooney'yi, Joe Biden'ı birkaç ay önce başkanlık yarışından çekilmeye çağırdığı için suçlamaya başladı. Şimdi, Kamala Harris'in yenilgisiyle suçlamaların dozu daha da arttı.

        Tecrübeli bir siyasi yorumcu X platformundaki mesajında; "Biri bana George Clooney'yi getirsin. Konuşmamız lâzım" derken; gazeteci Joshua Hartley, Clooney'nin köşe yazısının ekran görüntüsünü yükledi ve şunu ekledi: Teşekkürler George Clooney.

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        "ŞİMDİ MUTLU MUSUN GEORGE CLOONEY?"

        Bir sosyal medya kullanıcısı; "Derin bir depresyondayım ve birine saldırmak istiyorum. Şimdi plan ne George Clooney?" diye yazarken; "Hepsi George Clooney'nin suçu!", "Şimdi mutlu musun George Clooney" gibi yorumlar yapıldı.

        Biden'ın çalışma arkadaşları, Beyaz Saray muhabirlerine, onun yarıştan ayrılmasından eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'yi sorumlu tuttuklarını söyleseler de seçim sonucunun ardından, sorumlu arama yarışı hızlandı. En göz önünde olan isimlerden biri olarak George Clooney, hedef seçilmiş görünüyor. Clooney cephesinden henüz Kamala Harris yenilgisi ve kendisine yönelik suçlamalarla ilgili bir açıklama gelmedi.

        #Donald Trump
        #kalama harris
        #ABD seçim
        #Başkanlık Seçimi
        #George Clooney
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