        Haberler Magazin kamera arkası videosu yayınlandı

        kamera arkası videosu yayınlandı

        Gösterime 5 Aralık'ta girecek olan 'Adile Naşit' adlı sinema filmi izleyiciler tarafından da sinema sektörü tarafından da merakla bekleniyor. Filmden keyifli bir kamera arkası videosu yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:57
        Kamera arkası videosu yayınlandı
        BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı başrolünde; Meltem Kaptan’ın oynadığı 'Adile Naşit' filmi 5 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

        Büyük bir merakla beklenen filmden keyifli bir kamera arkası videosu yayınlandı. İki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından vizyona girmeye hazırlanan 'Adile Naşit' için, ön hazırlıkta sanatçıyı yakından tanıyan onlarca arkadaşı ve meslektaşı ile kapsamlı görüşmeler yapıldı.

        ÇEKİMLERDE NELER YAŞANDI?

        Çekimlerden paylaşılan samimi ve heyecan verici görüntüler, izleyicileri setin unutulmaz anlarına davet ediyor. Yayınlanan kamera arkası görüntüleri, Adile Naşit’in neşeli kahkahasının ve güçlü yaşam mücadelesinin perde arkasında nasıl büyük bir özenle işlendiğini gözler önüne seriyor.

        Bu süreçte, üç farklı dönem için 5 - 6 ayrı platoda kurulan özel dekorlar ve film boyunca kullanılan 1500’ün üzerinde kostümle dikkat çeken geniş kapsamlı bir prodüksiyon ortaya çıktı. Ayrıca 2 bini aşkın oyuncu ve figüran için özel dikim kostümler hazırlandı.

        Görüntülerde ayrıca, filmde yer alan oyuncuların projeye dair düşünceleri ve Adile Naşit’in hikâyesinin kendilerinde yarattığı duyguları da yer alıyor. Oyuncular hem Adile Naşit’e duydukları saygıyı hem de bu özel projede yer almanın kendileri için ne ifade ettiğini samimiyetle paylaşıyor.

        Meltem Kaptan (Adile Naşit): Bu sahneleri oynamak, onun oynadığı sahnelerin aynısını yaşamak ve onun ruh hali bana o kadar çok geçti ki…

        Seda Bakan (Müjde Ar): 'Müjde Ar' olmak nasıl olur acaba? Bunu ben yapabilir miyim? Olabilir miyim? O kadar güçlü durabilir miyim? Kafamda hep deli sorular vardı ve her sahnede de bunları hissederek ve heyecanlanarak o karaktere bürünmeye çalıştım.’

        Özgürcan Çevik (Cemal İnce): Adile Naşit gibi birinin hayat hikayesinde yer alıyor olmak bambaşka bir heyecan. Onun uykudan önce programını izlemiş bir çocuğum.

        Levent Can (Münir Özkul): Adile Naşit benim çocukluğumun o şen kahkahalı ‘Uykudan Önce’si, ‘Hafize Ana’sı… Saymakla bitmeyecek önemli rollere imza atmış ikonik karakter Adile Naşit...

        #Adile Naşit
        #Meltem Kaptan
        #Münir Özkul
        #levent can
