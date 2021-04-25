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HaberlerParaBankacılıkKamu bankalarından 1.68 milyar dolar finansman
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Kamu bankaları, Hazine garantisiyle geçen yıl 1 milyar 678 milyon dolar finansman sağladı

Kamu kurumları ve özel kuruluşlar 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolarlık Hazine garantili kredi finansmanı sağlarken, bunun 4'te 3'ünü kamu bankaları aldı

Kamu bankalarından 1.68 milyar dolar finansman
AA

Türkiye'de geçen yıl Hazine garantisiyle sağlanan kredilerin toplamı 2 milyar 225 milyon doları bulurken, bu kaynağın çoğu kamu bankalarınca alındı.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Hazine garantisiyle kamu kurumları ve özel kuruluşların dış finansman kaynaklarından sağladığı krediler 2019 yılında 2 milyar 793 milyon dolar iken 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolar oldu.

Söz konusu kredilerin yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolarlık kısmı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, 426 milyon doları yabancı ticari bankalardan, 600 milyon doları da diğer uluslararası kuruluşlardan temin edildi.

Söz konusu kaynağın 4'te 3'üne karşılık gelen 1 milyar 678 milyon doları kamu bankalarınca sağlanırken, bu dönemde Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) 526 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 901 milyon dolar, Türkiye Vakıflar Bankası da 250 milyon dolarlık yabancı finansman temininde bulundu.

Finansal olmayan kuruluşlar arasında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 347 milyon dolarlık Hazine garantili kredi alırken, özel finansal kuruluşlar arasında bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 200 milyon dolarlık krediye Hazine garantisiyle ulaştı.

2021'DE 3 MİLYAR 209 MİLYON DOLARLIK GERİ ÖDEME YAPILACAK

Öte yandan, 2012 yılından 31 Mart 2021'e kadar Hazine garantili kredilerde 12 milyar 882 milyon dolarlık geri ödeme gerçekleştirilirken, bunun 12 milyar 615 milyon doları kuruluşlar tarafından, 267 milyon doları da Hazinece yapıldı. Hazinenin ödediği kısmın 245 milyon dolarını mahalli idare borçları oluşturdu.

Geçen yıl Hazine garantili kredilerden toplam 1 milyar 932 milyon dolarının ödemesi yapıldı. Bunun 1 milyar 907 milyon doları kredi alan kuruluşlarca, 25 milyon doları da Hazine tarafından karşılandı. Hazinenin ödediği söz konusu tutar mahalli idarelerin aldığı kredilerden oluştu.

Ayrıca, bu yıl 31 Mart itibarıyla Hazine garantili kredilerin 1 milyar 582 milyon dolarlık geri ödemesi gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, Hazine garantili kredilerin geri ödeme projeksiyonlarına bakıldığında, 2021'de 219 milyon doları faiz, 2 milyar 990 milyon doları anapara olmak üzere 3 milyar 209 milyon dolarlık ödeme yapılması öngörülüyor.

Söz konusu kredi geri ödemelerinin 2022'de toplam 1 milyar 972 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 693 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 466 milyon dolar, 2025'te 1 milyar 159 milyon dolar olması planlandı. 2026 ve sonrasında yapılacak ödemelerle tutar 16 milyar 476 milyon doları bulacak.

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