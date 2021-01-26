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Kamu İhaleleri Genel Tebliği'nde değişiklik

Elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil banka tarafından e-imza kullanılarak Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) aktarılacak. Öte yandan, Kamu İhaleleri Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi

Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi
AA

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik İhale", "Hizmet Alımı", "Mal Alımı" ve "Yapım İşleri İhaleleri" uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektronik ortamda düzenlenen geçici ve kesin teminat mektuplarına ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu gereği merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil olmak üzere banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP'a aktarılacak.

Elektronik ihaleyle gerçekleştirilen ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihalelerinde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri de sunmaları istenecek.

Geçici ve kesin teminat mektuplarının merkezi takası kuruluşlarınca EKAP’a aktarılmasına ilişkin değişiklikler, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacak.

KAMU İHALELERİ GENEL TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Kamu İhaleleri Genel Tebliği'nde de değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak bu istekli üzerine bırakılacak ya da iptal edilecek.

Diğer taraftan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında akaryakıt girdisinin fiyatına ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan "En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Rapor"da yer alan fiyatların yüzde 90'ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.

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