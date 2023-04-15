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Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile kamu işçilerine zam teklifi açıklandı!

Hükümetin kamu işçisi zam teklifi netleşti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifini duyurdu. Gelişmeler sonrasında kamu işçilerine gelen zam miktarı gündeme gelirken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ayrıntıları...

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  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin sona ermesiyle kamu işçilerine yapılan zam miktarı merak konusu oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifini açıkladı. Peki, Kamu işçilerine ne kadar zam geldi ve toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    HÜKÜMETİN MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU!

    2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

    İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.
  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    KAMU İŞÇİLERİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.
  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

    Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.
  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

    Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
  • Kamu işçilerine zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

    Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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