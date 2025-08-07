Kamuda yarı zamanlı çalışma düzenlemesi: Kimler yarı zamanlı çalışabilir, haftalık mesai saati kaç olacak, maaş hesaplaması nasıl olacak?

HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI OLARAK ÇALIŞABİLECEK?

Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak memurlarda şu şartlar aranacak;

- Çocuğun sağ olması,

- Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması

- Memurun görev yaptığı kadro ünvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması.