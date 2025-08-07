Kamuda yarı zamanlı çalışma düzenlemesi: Kimler yarı zamanlı çalışabilir, haftalık mesai saati kaç olacak, maaş hesaplaması nasıl olacak?
Memurların yarı zamanlı çalışmasına olanak tanıyan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, doğum yapan anneler, eşi doğum yapan babalar ve evlat edinen kamu görevlileri yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, görev yaptıkları süreye orantılı şekilde maaş alacak. Ayrıca, dileyen memurlar belirli şartlar çerçevesinde tam zamanlı çalışmaya geri dönebilecek. Peki, bu haktan kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, haftalık mesai süresi ne kadar olacak? İşte uygulamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar…
Memurların yarı zamanlı çalışabilmesine olanak tanıyan yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile doğum yapan kadın memurların yanı sıra, eşi doğum yapan erkek memurlar ve evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olabilecek. Bu haktan yararlanan memurlar 3 günden ve 8 saatten fazla olmayacak şekilde çalışabilecek. İşte, düzenlemenin detayları...
MEMURLAR YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen 43'üncü maddeye dayanılarak hazırlandı. Düzenlemeyle, memurların doğum ya da evlat edinme sonrasında çocuklarının ilkokula başlama dönemine kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilmeleri mümkün hale geldi.
HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI OLARAK ÇALIŞABİLECEK?
Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak memurlarda şu şartlar aranacak;
- Çocuğun sağ olması,
- Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması
- Memurun görev yaptığı kadro ünvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması.
HANGİ MEMURLAR YARI ZAMANLI ÇALIŞAMAYACAK?
Düzenlemeye göre, şube müdürü ve üzeri düzeyde yönetici kadrolarında görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro ünvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu tür istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı onayıyla belirlenecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURUN MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?
Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.
Yarım çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.
YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURUN MAAŞ DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Yarı zamanlı çalışan memurların mali ve sosyal hakları da çalışma süreleriyle orantılı olacak. Çalışma süresine bağlı ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak. Bu dönemde geçen hizmet süreleri ise derece ve kademe ilerlemesinde yarım süre olarak dikkate alınacak.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMADAN, TAM ZAMANLI ÇALIŞMAYA GEÇMEK MÜMKÜN OLACAK MI?
Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başladıkları dönemde yer değişikliği, geçici görevlendirme veya kadro ünvanı değişikliği yaşadıklarında, bu haklarını devam ettirebilecek. Çocuğun ilkokula başlaması, hayatını kaybetmesi ya da memurun isteği doğrultusunda ise uygulama sona erecek.
Yönetmelik, kurumlara bilgi bildirimi yükümlülüğü de getiriyor. Kurumlar, yarım zamanlı çalışan ya da yeniden tam zamanlı göreve dönen personelle ilgili bilgileri 30 gün içinde kamu personel bilgi sistemine iletmekle yükümlü olacak.