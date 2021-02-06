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Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir ve nereli? Kamuran Akkor evlilikleri

Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında? Sorusu İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. 1966 yılında müzik piyasasına giriş yapan Kamuran Akkor Türk pop ve Klasik Türk müziğinin en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Peki, Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir ve nereli? İşte hayatı...

Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir ve nereli? Kamuran Akkor evlilikleri

Kamuran Akkor kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruları İbo Show'a konuk olması nedeniyle araştırılıyor. Türk pop ve Klasik Türk müziği sanatçılarından Kamuran Akkor gündem oldu. Peki, Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

KAMURAN AKKOR KİMDİR?

28 Temmuz 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı.

Müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü.

DİSKOGRAFİ

Sana Gelen Yollar / Ayrılık (Star - 1966)
Son Sözümü Söyledim / Kimsesiz Avareyim (Star - 1966)
Aşk Eski Bir Yalan / Kokladığım İlk Ve Son Çiçeksin (Sahibinin Sesi - 1968)
Bal Arısı / Kime Niyet Kime Kısmet (Sahibinin Sesi - 1968)
Seviyor Sevmiyor / Selam Sizlere Aşıklar (Sahibinin Sesi - 1968)
Gönül Ferman Dinlemez / Sevgi Nedir Hiç Bilmedim (Sahibinin Sesi - 1968)
Artık Çocuk Değilim Ben / Belki Bir Gün Döneceksin (Sahibinin Sesi - 1969)
Seni Beklerim Öptüğüm Yerde / Kim İnanır Aşka (Sahibinin Sesi - 1969)
Reyhan / Laleler (Sahibinin Sesi - 1969)
Hayat Geçmez Boş Yere / Kalbim Seninle Dolu (Sahibinin Sesi - 1969)
Arkadaş Yok / Aşka Paydos (Sahibinin Sesi - 1969)
Sen Ne Çabuk Unuttun / Aşk Mektupları (Sahibinin Sesi - 1969)
Zalimin Zulmü / Al Geriye Resmini (Sahibinin Sesi - 1970)
Mutluluğa Şarkı / Sen Başkasın (Sahibinin Sesi - 1970)
Sakın Gücenme Bana / Dön Sevgilim Bana (Sahibinin Sesi - 1970)
Yavrum Ve Ben / Kim Kimedir Bu Alem (Sahibinin Sesi - 1970)
Bir Teselli Ver / Tövbeler Olsun (Sahibinin Sesi - 1971)
Oyna Kalbim Oyna / Saat Beşti (Sahibinin Sesi - 1971)
Sevgilim Dinle / Yalnız Beni Sev Demiştin (Sahibinin Sesi - 1971)
İn Aşağıya Ben Geldim / Ne Günahım Var Benim (Sahibinin Sesi - 1971)
Beni Bir Dosttan Ettin / Bir Çirkin Adam (Sahibinin Sesi - 1971)
Çık Sen İçkimden / Kulaklarımda Sesin (Sahibinin Sesi - 1971)
Çiğdem Der Ki / Dane Dane Benleri Var (İstanbul Plak - 1971)
Olur Mu Dersin / Bilemem Bilemem (İstanbul Plak - 1971)
Elveda Meyhaneci / Sabır Duası (Sahibinin Sesi - 1972)
Dıv Dıv / Lebi Şirin (Sahibinin Sesi - 1972)
İçimdeki Yara / Geçmişe Mazi Derler (Sahibinin Sesi - 1972)
Sevenler İçin / Unutmuşum Günahımı (Sahibinin Sesi - 1972)
Özlem / Sen Nerede Ben Orda (İstanbul Plak - 1972)
Senden Sonra / Yalvarırım Affet (İstanbul Plak - 1972)
Kader Çıkmazı / Düşmanlarım Çatlasın (İstanbul Plak - 1972)
Kabahat Seni Sevende / Ben Kalbimi Bilmez miyim (İstanbul Plak - 1972)
Potpuri I / Potpuri II (Sahibinin Sesi - 1973)
Kıskanç (İntizar) / İn Misin Cin Misin (İstanbul Plak - 1973)
Her Bakışın Bir Soru / Döner Çarkı Felekler (İstanbul Plak - 1973)
Yorgun Gözler / Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım (Kervan - 1973)
Ne Gelen Var Ne Giden / Evet Mi Hayır Mı (İstanbul Plak - 1974)
Servetim Gözyaşım / Kahreden Sevgili (İstanbul Plak - 1974)
Mavi Boncuk / Bitti Mi (İstanbul Plak - 1974)
Merhaba Mersin / Amcalar Yengeler (1 Numara - 1975)
Şimdi Şimdi / Beni Yalnız Bırakma (İstanbul Plak - 1975)
Dilo Dilo Yaylalar / Falcı (İstanbul Plak - 1975)
İkimiz Bir Fidanız / Doğru Mu Doğru Mu (İstanbul Plak - 1975)
Deli Gibi Sevdim / Sana Bir Müjdem Var (İstanbul Plak - 1975)
Aman Aman / Kim Ne Derse Desin (İstanbul Plak - 1975)
Sağlık Olsun / Bize Nazar Değdi (İstanbul Plak - 1976)
Yalancı Yarınlar / Kalp Kalbe Karşıdır (Eko Plak - 1976)
O Kadın / Albümlerden Çıkartmadım (1 Numara - 1977)
İsyankar / Senin Olmaya Geldim (1 Numara - 1978)

ALBÜMLERİ

Fecri Ebcioğlu Sunar: Kamuran Akkor (Sahibinin Sesi - 1971)
Kamuran Akkor (Kervan - 1973)
Kamuran Akkor (İstanbul Plak - 1974)
Kamuran Akkor (1 Numara - 1976)
Diyemedim (Elenor - 1981)
Sev Yeter (Elenor - 1983)
Boşver Üzülme (Elenor - 1984)
Kraliçe ve Müzik (Elenor - 1986)
Sevdiğimi Biliyorsun (Elenor - 1986)
Gülsün Gözlerin (Elenor - 1987)
Kuşlar Getirir Sesini (Elenor - 1988)
Mutluluk İstiyorum (Elenor - 1989)
Günah (Elenor - 1989)
Gurbet Yolcusu (Çakır - 1990)
Üzülmedim Ki - Şikayetim Var (Elenor - 1990)
İki Gözüm İki Çeşme / Unutmak İstiyorum (Çakır - 1991)
Nasıl Gidersin (Elenor - 1991)
Tatlıdır Tatlı (Yaşar - 1992)
Yüzde Yüz (De-Ka - 2004)
Arabeske Devam (Elenor - 2010)
Unutamadım (Tekli) (DMC - 2017)
Kelebekler Özgürdür (Tekli) (Elenor - 2019)
Arabeske Devam 2 (Elenor - 2020)

FİMLERİ

Kolejli Kızın Aşkı (1966)
Sevgili Babam (1969)
Tatlı Günler (1969)
Red Kit (1970)
Alçaklar Cehenneme Gider (1972)
Düşmanlarım Çatlasın (1974)
Silemezler Gönlümden (1974)
Anadan Ayrı (1985)
Gidecek Bir Gün (1985)
Günah Olmasa (1987)
Sevdiğimi Biliyorsun (1987)

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