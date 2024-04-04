Kamyon TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Aksaray E- 90 karayolu Şeker Mahallesi'nde meydana geldi.

Tuncay Acun yönetimindeki kamyon, yol kenarında park halinde bulunan E.Ç. yönetimdeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelene sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyon sürücüsü Tuncay Acun'un yaşamını yitirdiği belirlendi, TIR sürücüsü ise yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Acun'un cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.