Üsküdar’da bir kamyonet virajı döndüğü sırada, yolda yürüyen yaşlı kadına çarparak altına aldı. Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi. İHA'nın haberine göre, geçen sene mayıs ayında meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Seyir halinde olan kamyonet sürücüsü virajı dönerek yandaki yol saptı. O sırada yolda yürüyen yaşlı kadını fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan kadın yolda metrelerce sürüklendi. Kamyonet sürücüsü, olaya tanık olan vatandaşların uyarmasıyla kazayı fark ederek durabildi. Yaralanan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan çevredeki bir esnaf, "Burada bayanın bir tanesi arabanın altında kaldı. Hatta bizim kamerada görünüyor. yaklaşık 6 metre kadını sürükledi. Bizim birader bağırdı çağırdı araba durdu yoksa durmaya niyeti yoktu, görmeden demek ki vurmuş" dedi.