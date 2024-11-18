Kamyonetiyle sulama kanalına uçan diş hekiminden acı haber
Mersin'in Tarsus ilçesinde 54 yaşındaki diş hekimi Murat Çeviker, kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle sulama kanalına düştü. Çeviker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Murat Çeviker, sabah mesaisine gelmeyince yöneticileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Çeviker'in son görüldüğü Baharlı Mahallesi civarına jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma ve su altı ekipleri, buradaki sulama kanalında arama yaptı.
Aramada, Çeviker'in kamyonetiyle kanala uçtuğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla araç ve Murat Çeviker'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Kontrolünü kaybettiği aracıyla kanala uçtuğu tespit edilen Çeviker'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.