Kamyonetle gelip, 14 yaşındaki çocuğu vurdular!

Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma, süre 03.00'da doluyor; Trump'tan yeni tehdit...

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ÇATIŞMAİstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok." dedi."KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı kınayarak "Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürecek, alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. SÜRE 03.00'DA DOLUYOR: TRUMP'TAN YENİ TEHDİTDünyanın gözü ABD-İran hattındaki müzakerelerde. ABD Başkanı Trump'ın İran'a anlaşma için verdiği süre Türkiye saati ile bu gece 3'te sona eriyor. Trump, sürenin dolmasına saatler kala yeni bir tehditte bulundu ve "Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak ve bir daha asla getirilemeyecek. Bunun olmasını asla istemiyorum ama muhtemelen olacak. Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?" dedi. Hark Adası'nda 50 hedef vurulurken, ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'da askeri hedeflerin tamamlandığını açıkladı. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYONÜsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, İlkay Şencan ve Bengü Erden gözaltına alındı.İNSANLIK 54 YIL SONRA AY YÖRÜNGESİNDEArtemis 2 ekibi, insanlığın 54 yıl sonra Ay'a yaptığı ilk yakın ziyareti gerçekleştiriyor. NASA'nın Artemis 2 göreviyle dört astronot, Ay'ın yerçekimi alanına girerek insanlığın en uzak uzay uçuşu rekorunu kırdı. Apollo 13'ün 1970'teki 248 bin mil mesafe sınırını yaklaşık 252 bin mile taşıyan ekip, Ay'ın arkasından geçtikten sonra "serbest dönüş yörüngesi" ile Dünya'ya yöneldi.