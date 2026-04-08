Kamyonetle gelip, 14 yaşındaki çocuğu vurdular!
Bursa'da gece saatlerinde dehşet yaşandı. Olayda bir ailenin yeni taşındıkları eve husumetlileri geldi ve çıkan silahlı kavgada bir 14 yaşında çocuk olan 2 kişi vuruldu
Bursa'da çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler kamyonetle sokağa geldi.
Mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. (25) ile Berat C. (14) yaralandı.
Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 5 adet boş kovan bulurken, şüpheli kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Kavgada kamyonetin camlarının kırıldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.