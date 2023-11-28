Kamyonla çarpışan araçtaki 2 kişi öldü!

Adana'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir araç kamyonla çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan-Adana kara yolunda, H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21), Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Dinler ile Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürüsü H.M.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kamyon sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.