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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN BABA! Son dakika: "Annemi öldürdü beni istismar etti!" Baba değil cani!
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"Annemi öldürdü beni istismar etti!" Baba değil cani!

Iğdır'da kaybolduktan 5 yıl sonra, boşandığı Eyüp Yıldızhan tarafından öldürülüp oturdukları apartmanın bodrum katına çelik sandık içinde gömüldüğü ortaya çıkan Nesrişah Yorgun´un kızı Naride Nur Yıldızhan (22),yaşadığı dehşet dolu geceyi anlattı. Babasının, annesinin birasına hap attığını, ardından da kucağında yatağına taşıdığını belirten Yıldızhan, kendisine de meyve suyu verdiğini, içtikten sonra uyuyakaldığını söyledi. Bir süre sonra uyanan Yıldızhan, kendisine, 'Annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' diyen babasının sabah da cinsel istismarına uğradığını öne sürdü

KAN DONDURAN BABA! Son dakika:
"Annemi öldürdü beni istismar etti!" Baba değil cani!
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DHA

Iğdır'daki Topçular Mahallesi'nde oturan Naride Nur Yıldızhan (22),7 Kasım 2016´da Iğdır Emniyet Müdürlüğü´ne başvurarak babası Eyüp Yıldızhan´ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun´u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.

'HÜRRİYETİ TAHDİT'TEN TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik `hürriyeti tahdit´ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

NESRİŞAH DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun´un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan aldıkları izinle soruşturmayı derinleştiren ekip, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan´ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ulaştıkları taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi. Ailenin bodrum katında kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı.

SANDIKTAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, cesetle karşılaştı. İncelemede, cesedin Nesrişah Yorgun´a ait olduğunu belirleyen polis, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan´ın yanında olduğunu belirledikleri İhsan Alver'i de cinayetten kısa bir süre sonra yerleştiği İstanbul´da gözaltına alarak, Iğdır'a getirdi.

"KADINI BİRLİKTE BODRUMA GÖMDÜK"

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Alver, suçunu itiraf etti. Alver, "Eyüp beni çağırdı, kadını öldürmüştü. Benden cesedi bodruma indirmek için yardım istedi. Olmaz dediysem de 'Yardım etmezsen birlikte yaptık' derim diyerek tehdit etti, korkuttu. O yüzden yardımcı olmak zorunda kaldım" dedi. Alver tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BABAM ANNEMDEN LAHANA SARMASINI İSTEDİ"

Yaşadığı kabus dolu geceden 5 yıl sonra, annesinin cenazesinin apartmanın bodrum katında üzeri fayanslarla örtülü bir sandığın içinden çıkmasına çok üzüldüğünü söyleyen çiftin 8 kız çocuğundan Naride Nur Yıldızhan yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı. Olay günü annesi ile bir kafede oturduğunu belirten Yıldızhan şunları söyledi:

"ANNEMİN BİRASINA HAP ATTI"

"Babam, annemi cep telefonu ile arayıp lahana aldığını ve bunu kendisi için sarmasını istedi. Eve gittik. Annem kendisine yardım etmem için beni mutfağa gönderdi. Babam 'sen hastasın, karnın ağrıyor yatağına gir çıkma' diyerek izin vermedi. Ben de yatağımdan çıkmadım. Yatağımda uzanırken babam anneme yardım ediyordu. Babamın elinde küçük bir hap vardı. O hapı annemin birasına attı.

"HAPLI MEYVE SUYUNU BANA VERDİ"

Annem birayı yarısına kadar içti. Annem telefonla konuşuyordu, sonra tuvalete gitti. Ben odadayken gürültü duydum. Merak ettim, baktım, babam kucağında annemi almış getiriyordu. Babam, annemi yatağa koyarken 'Anneme ne oldu?' diye sordum. Babam 'annenin tansiyonu var, düştü, bayıldı' dedi. Ben de 'annemin böyle bir şeyi olmazdı' bana 'sen karışma diye' bağırınca korktum. Karnım ağrıdığı için babam meyve suyu getirdi ve 'iç bir şeyin kalmaz' dedi. Onu içince gözüm kararmaya başladı, düştüm.

"BİR ŞEY HATIRLIYOR MUSUN"

Sonra gözümü açtığımda hava karanlıktı. Bir tane orta yaşlı kır saçlı adanın sonradan adının İhsan Alver olduğunu öğrendiğim kişi yatağı siliyordu, yerde kova ve bulaşık süngeri vardı. Benim uyanmama adam korktu, tedirgin oldu ve babama 'Eyüp kızın kalktı gel' dedi. Babam bana 'bir şey hatırlıyor musun?' sordu. Ben de hatırlamadığımı belirterek annemi sordum. Babam, 'annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' dedi.

"HALININ ÜZERİNDE ÇOK KAN VARDI"

Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Babamla konuşurken İhsan Alver de yanımızdaydı. Babam beni tuvalete götürdü. Geri döndükten sonra odanın kapısını üzerime kilitledi. Ben 'neden üzerime kapıyı kilitledin?' diye sorunca 'Koy başını sen yat, karışma' dedi. Sonra ışığı açtım, halıların her yeri kandı, ama temizlenmişti. Çok fazla kan vardı. Korktum, tedirgin oldum, 'baba bu ne kan' diye sordum. 'Senin annenin burun kanıdır, sen karışma yat' dedi. Televizyon açmıştı, televizyon ışığı vardı, ben yatakta yatıyordum. Evde sanki temizlik yapıyorlardı. İhsan'la babam ev içinde oraya buraya gidiyorlardı."

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Sabah uyandığında babasının kendisine eliyle aşure yedirdiğini sözlerine ekleyen Naride Nur Yıldızhan, "İhsan gittikten sonra beni zorla yatağa atarak benimle ilişkiyi girdi. Şu an babam benim özgürlüğümü kısıtlamaktan dolayı cezaevinde" ifadelerini kullandı.

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