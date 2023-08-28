Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
Karaman'da, akraba iki aile arasında, boşanma nedeniyle çıkan kavgada darp edilen 64 yaşındaki Selahattin Aydın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Karaman'da alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde akraba iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
KAVGA SIRASINDA DARP EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darp edilen Selahattin Aydın (64) yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.