Mersin'de edinilen bilgiye göre olay, dün gece Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32), sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. (35) tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

İKİNCİ KEZ TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında Sezer Soner Aktaş ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı.