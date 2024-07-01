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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Site sakinini başını ezerek öldürdü - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Site sakinini başını ezerek öldürdü!

        Mersin'de yazlık sitede güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Ali Aşkın K., havuz başında alkol aldığı için tartıştığı site sakini 32 yaşındaki Sezer Soner Aktaş'ı önce bıçakla ağır yaraladı sonra yere yatırıp ayağıyla başını ezdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:53
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        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
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        Mersin'de edinilen bilgiye göre olay, dün gece Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

        HAVUZ BAŞINDA ALKOL TARTIŞMASI

        Hayatını kaybeden Sezer Soner Aktaş, 32 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Sezer Soner Aktaş, 32 yaşındaydı.

        İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32), sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. (35) tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

        İKİNCİ KEZ TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında Sezer Soner Aktaş ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı.

        ÖNCE BIÇAKLA AĞIR YARALADI

        Sitenin nizamiye kapısında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisi, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan Aktaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Aşkın K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Öte yandan, Sezer Soner Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Aktaş'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı.

        YERE YATIRIP BAŞINI EZDİ

        Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, Aktaş'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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