Ailesiyle kavga etti! Polisi bıçakladı! 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğle saatlerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. M.A. (29) ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSİ YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre M.A., bu sırada kavgayı ayırmak isteyen polis memuru T.G.'yi (45) bıçakla yüzünden yaralayarak kaçtı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda birimden ekip, olay yerine yönlendirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Daha önce 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarını işlediği belirlenen M.A., ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru T.G. ise sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.