Bebeği bıraktı! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Aydın Kuşadası'nda, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı.

KAVGA RESTORANDAN SOKAĞA TAŞTI

İHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli kişi tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Kuşadası’ndaki kavgada işlenen cinayet güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde D.A.’nın önce kucağındaki bebeği arabaya bıraktığı, sonrasında arabadan aldığı bıçakla, kendisine uçan tekme ile saldıran Rasim Yıldız’ı ve H.Ç.’yi bıçakladığı görüldü.