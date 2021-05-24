Kadın öğretmene feci darp! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 19 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Sitede oturan 2 çocuk annesi öğretmen H.D. ile yanına gelen komşusu E.C. ve akrabası B.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARP

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine E.C. ve B.Ç., H.D.'yi tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. İkili, yere düşürdükleri kadına sopayla vurmayı sürdürdü. Olayı gören komşularının müdahalesi sonucu kurtarılan H.D. jandarmada taraflardan şikayetçi oldu.

İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma E.C. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. İki kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, araçtan inen iki kadının bahçeden yürüyerek kendilerine doğru gelen H.D. ile tartışmanın ardından darp etmeye başladığı bir süre sonra da komşuların gelip olayı ayırdığı anlar yer aldı.