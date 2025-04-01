Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü! İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir çifte vahşet meydana geldi. Olayda 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:11 facebook

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