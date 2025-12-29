Habertürk
        Kan grubuna göre beslenme nedir, nasıl yapılmalı? A, B, AB ve O kan grubuna göre beslenmede nelere dikkat edilmeli?

        Kan grubuna göre sağlıklı beslenmenin savunucularına göre bu yaklaşımın temel faydası, kişinin sindirim sistemine daha uygun olduğu düşünülen besinlere yönelmesini sağlamasıdır. Bu yöntemi uygulayan bazı kişiler, belirli yiyecekleri azalttıklarında şişkinlik, hazımsızlık ve yorgunluk gibi şikâyetlerinde azalma olduğunu belirtir. Öğünlerin daha düzenli hâle gelmesi, işlenmiş gıdalardan uzaklaşılması ve taze besinlere yönelme eğilimi de dolaylı faydalar arasında görülür.

        Giriş: 29.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:35
        Kan grubuna göre beslenme nedir?
        Ayrıca kan gruplarına göre önerilen besin listeleri, bazı bireylerde porsiyon kontrolünü kolaylaştırarak daha dengeli bir beslenme düzeni oluşturabilir. Bilimsel açıdan kanıtlanmış kesin bir tedavi yöntemi olmasa da bu modeli benimseyenler, vücudunun bazı yiyeceklerle daha uyumlu olduğunu fark ederek kendilerini daha iyi hissedebilir.

        KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME NEDİR?

        Kan grubuna göre beslenme, bireyin A, B, AB veya 0 kan grubuna sahip olmasına göre belirlenen bir beslenme modeli olarak tanımlanır. Bu yaklaşımın temelinde, her kan grubunun farklı bir metabolik yapıya ve sindirim sistemine sahip olduğu fikri yer alır. Bu görüşe göre kan grupları, atalarımızın yaşam biçimlerinden etkilenerek farklı besinlere daha uygun hâle gelmiştir. Örneğin 0 kan grubunun avcı-toplayıcı döneme, A grubunun tarım toplumuna, B grubunun süt ürünlerini daha iyi tolere eden topluluklara, AB grubunun ise bu grupların karışımına dayandığı öne sürülür.

        Bu sistem, her kan grubu için önerilen ve kaçınılması gereken besin listeleri sunar. 0 grubu için et ağırlıklı beslenme, A grubu için sebze ve tahıl ağırlıklı bir düzen, B grubu için süt ürünlerinin daha kolay sindirildiği bir model, AB grubu için ise daha karışık ve esnek bir beslenme önerilir. Kan grubuna göre beslenme savunucuları, bu modeli uygulayan kişilerde sindirim sisteminin rahatlayabileceğini, şişkinlik ve yorgunluğun azalabileceğini iddia eder. Ancak bu beslenme biçimi tıbbi olarak kanıtlanmış bir zorunluluk değildir.

        Bilimsel çevrelerde destek gören net bir sağlık faydası bulunmamaktadır. Yine de bazı kişiler bu sistemi uyguladığında öğünlerde belirli düzenlerin oluşması ve işlenmiş gıdalardan uzaklaşılması nedeniyle kendini daha iyi hissedebilir. Bu nedenle kan grubuna göre beslenme, modern beslenme yaklaşımlarında tartışmalı fakat merak uyandıran bir yöntem olarak yer almaya devam etmektedir.

        KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME NASIL YAPILIR?

        Kan grubuna göre beslenme, kişinin A, B, AB veya 0 kan grubuna göre düzenlenmiş bir beslenme planı uygulamasını içerir. Bu yaklaşımda her kan grubunun farklı sindirim özelliklerine ve farklı besinlere karşı değişen tolerans düzeylerine sahip olduğu düşünülür. Bilimsel olarak kesin kanıtlanmış bir zorunluluk olmasa da bu modeli tercih eden kişiler için temel mantık; sindirim sistemini daha az zorlayan, kişiye daha iyi hissettiren bir öğün düzeni oluşturmaktır. Uygulama sürecinde her kan grubuna özel öneriler, kaçınılması gereken besinler ve daha rahat sindirilen yiyecekler dikkate alınır.

        • 0 kan grubu için hayvansal proteinlerin daha iyi tolere edildiği düşünülür. Kırmızı et, balık ve sebze ağırlıklı bir düzen önerilir. Süt ürünlerinin sınırlı tüketilmesi gerektiği savunulur. Tahıllara karşı hassasiyet olabileceği için unlu gıdalar azaltılır.
        • A kan grubuna özel bitkisel ağırlıklı bir plan hazırlanır. Tarım toplumlarının yapısına yakın bir sistem önerilir. Sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllar ön plandadır. Kırmızı etin sindirimi zor olabileceği için azaltılması tavsiye edilir. Tofu, zeytinyağı ve hafif protein kaynakları bu düzenin temel parçalarıdır.
        • B kan grubuna uygun dengeli bir liste oluşturulur. Süt ürünlerini diğerlerine göre daha iyi sindirdiği düşünülür. Fermente süt ürünleri, sebzeler, yumurta ve et bu grubun önerilen seçenekleri arasındadır. Mısır, buğday ve bazı bakliyatların sınırlanması gerektiği savunulur.
        • AB kan grubuna uygun karma bir model planlanır. A ve B’nin karışımı olarak kabul edilir. Hem bitkisel hem hayvansal besinleri ölçülü şekilde içeren bir düzen önerilir. Kırmızı etin çok sık tüketilmemesi, hafif proteinlere ve sebzelere ağırlık verilmesi tavsiye edilir. Süt ürünleri kısmen tolere edilebilir kabul edilir.

        Her grubun uzak durması gereken besin listeleri dikkate alınır. Örneğin 0 grubuna süt ürünlerinin sınırlı verilmesi, A grubunda hayvansal proteinin azaltılması, B grubunda buğdayın kısıtlanması, AB grubunda ise yüksek yağlı etlerin sınırlandırılması gerektiği belirtilir. Sindirim uyumuna göre hazırlık yöntemleri düzenlenir. Et tüketmesi önerilen bir grup için ızgara, haşlama ve buğulama yöntemleri tercih edilirken; bitkisel ağırlıklı beslenen gruplarda zeytinyağlı sebze yemekleri ve hafif pişirme teknikleri öne çıkar.

        Porsiyon kontrolü sağlanır. Bu beslenme sistemi belirli yiyecekleri önerse de miktar kontrolü esastır. Aşırı protein ya da aşırı karbonhidrat tüketimi her kan grubunda sindirim sorunlarına yol açabilir. İşlenmiş gıdalardan uzak durulur. Kan grubu fark etmeksizin katkılı, şekerli ve hazır ürünlerin sınırlandırılması önerilir. Bu adım, yöntemi uygulayan birçok kişinin kendini daha iyi hissetmesinin temel nedenlerinden biridir.

        Kişisel toleranslar gözlemlenir. Kan grubuna uygun beslenme modeli bir rehberdir; ancak her bireyin vücudu farklı tepki verebilir. Bu nedenle kişinin hangi yiyecekte daha rahat hissettiğini takip etmesi önemlidir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir plan hazırlanır. Bu model bir diyet değil, bir yaşam şekli olarak görülür. Bu nedenle ani yasaklar yerine dengeli ve uyarlanabilir bir plan oluşturmak daha sağlıklı sonuçlar verir.

        KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME ÖRNEĞİ

        Her kan grubunun önerilen besinleri dikkate alınarak hazırlanmış, pratik ve uygulanabilir bir menüdür.

        0 Grubu Kan

        • Kahvaltı: Haşlanmış yumurta, avokado dilimleri, roka ve zeytinyağı. Yanında portakal yerine elma veya muz.
        • Öğle yemeği: Izgara dana eti veya hindi, yanında brokoli ve havuç buharda pişirilmiş.
        • Ara öğün: Bir avuç fındık veya badem.
        • Akşam yemeği: Izgara balık ve yanında yeşillik ağırlıklı salata (limon + zeytinyağı ile).

        A Grubu Kan

        • Kahvaltı: Yulaf yerine kinoa lapası, üzerine çilek ve ezilmiş ceviz.
        • Öğle yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği (kabak, patlıcan, havuç), yanında tam tahıllı glutensiz ekmek.
        • Ara öğün: Bir avuç kuru üzüm veya bir adet muz.
        • Akşam yemeği: Mercimek çorbası ve yanında geniş bir yeşil salata.

        B Grubu Kan

        • Kahvaltı: Yoğurt, yaban mersini ve keten tohumu karışımı.
        • Öğle yemeği: Izgara tavuk veya hindi eti, yanında fırında patates.
        • Ara öğün: Bir porsiyon kefir veya bir avuç fındık.
        • Akşam yemeği: Sebzeli karabuğday pilavı ve yanında haşlanmış brokoli.

        AB Grubu Kan

        • Kahvaltı: Taze meyve tabağı, bir parça taze beyaz peynir ve zeytin.
        • Öğle yemeği: Izgara somon veya hindi, yanında roka–marul salatası.
        • Ara öğün: Yoğurt ve chia tohumu.
        • Akşam yemeği: Zeytinyağlı enginar veya kabak yemeği ve küçük bir porsiyon pilav.
