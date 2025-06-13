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        Kan şekeri üzerindeki çelişki: Üzüm şekerli ama faydalı mı?

        Tatlı lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan üzüm, içerdiği doğal şeker nedeniyle zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bir yanda "faydalı bir meyve" olarak övülürken, diğer yanda "şeker bombası" olarak eleştiriliyor. Peki, üzüm gerçekten sağlıklı mı yoksa kan şekeri için bir tehdit mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:00
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        Şeker içeriyor diye üzümden uzak durmak gerekir mi? Meyveler arasında en fazla doğal şekeri barındıranlardan biri olan üzüm, sağladığı antioksidan ve vitamin desteğiyle bu çelişkiye meydan okuyor. Uzmanlara göre mesele üzümde değil, miktarında saklı.

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        DOĞAL ŞEKERİN YAPISI VE VÜCUDA ETKİSİ

        Üzüm, doğal fruktoz ve glikoz içeriği sayesinde şeker oranı yüksek meyveler arasında yer alır. Ancak bu şeker, işlenmiş beyaz şekerle aynı şekilde değerlendirilmemelidir.

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        Meyvenin içerisindeki lif, vitamin ve antioksidanlar, şekeri dengelerken vücuttaki emilim sürecini yavaşlatır. Bu da üzümün kan şekerini ani şekilde yükseltmesinin önüne geçebilir.

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        GLİSEMİK İNDEKS VE ÜZÜMÜN KONUMU

        Üzümün glisemik indeksi orta seviyededir. Bu, üzümün kan şekerini ne hızla yükselttiğini gösteren bir ölçüdür.

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        Beyaz ekmek gibi yüksek glisemik indeksli gıdalara kıyasla üzüm, daha dengeli bir şeker salınımı sağlar.

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        ÜZÜMÜN İÇERDİĞİ BESİN DEĞERLERİ

        Üzüm sadece şeker değil; C vitamini, K vitamini ve potasyum gibi değerli besinler de içerir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan resveratrol maddesiyle kalp sağlığını destekleyebilir. Bu yönüyle üzüm, sadece tatlı bir meyve değil, aynı zamanda bir sağlık destekçisidir.

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        KONTROLLÜ TÜKETİMİN ÖNEMİ

        Yüksek şeker içeriği nedeniyle üzümün aşırı tüketimi kan şekerini hızla yükseltebilir. Özellikle insülin direnci olan bireyler, tüketim miktarına dikkat etmelidir.

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        Bir avuç üzüm, günlük şeker ihtiyacını karşılamaya yeterli olabilir. Fazlası ise metabolik dengeyi bozabilir.

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        ŞEKERLİ AMA SUÇSUZ MU?

        Üzüm, şekeriyle dikkat çeken ama aynı zamanda sağlık yönünden birçok fayda sunan bir meyvedir. Buradaki temel mesele miktar ve sıklıkla ilgilidir. Bilinçli ve dengeli tüketildiğinde üzüm, kan şekeri dostu bir meyve haline gelebilir.

        Ancak her doğal olanın sınırsızca tüketilebileceği yanılgısından uzak durulmalıdır.

        Kaynak: Taste of Home, Science Direct, Eating Well

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