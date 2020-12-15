Kanada’da ilk aşı yapıldı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Kanada, geçen hafta Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech’in Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verdi.

Verilen onayın ardından Quebec kentinde ilk aşı 89 yaşındaki Gisele Levesque adlı bir kadına yapıldı. O anlar Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Quebec'te ilk ölümcül yeni virüs vakasının kaydedilmesinin üzerinden 291 gün geçti. O zamandan beri Covid-19 eyalette 7 bin 533 kişiyi öldürdü, yüzlerce kişinin de hasta olmasın neden oldu. Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, “Bunu ışığa doğru ilk adım olarak görüyorum” dedi.