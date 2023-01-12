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Toronto’daki Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi ve Toronto Hasta Çocuklar Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, 15 yaş altı çocuklarda en sık görülen beyin tümörü formu olan diffüz intrensek pontin gliomu (DIPG) olan hasta bir çocuğun beyin tümörüne kemoterapi uygulamak için MRI kılavuzluğunda bir ultrason tedavisi uyguladı.

Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tekniğin, ölümcül pediatrik tümörleri daha iyi tedavi etmek için çığır açacak bir klinik araştırmanın başlangıcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, DIPG'nin, 15 yaş altı çocuklarda en sık görülen beyin tümörü formu olduğu hatırlatılarak, "DIPG, beyin sapındaki konumu nedeniyle ameliyat edilemeyen, ölümcül bir pediatrik beyin tümörüdür" denildi.

Uygulanan yeni tekniğe işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yeni yöntem, kan-beyin bariyerini aşmak için düşük yoğunluklu ultrason kullanarak çalışır. Kan-beyin bariyeri, beyindeki kılcal damarlar ile beynin diğer yumuşak dokuları arasında yer alan, sıkı bir şekilde paketlenmiş hücrelerin koruyucu bir ağıdır. Bu hücre ağı beyni zararlı maddelerden ve toksinlerden korur. Ancak beyinde tümör gibi bir sorun olduğunda, kan-beyin bariyeri, etkilenen bölgelere tedavi sağlamayı uman doktorlar için bir engel haline gelir."

Ultrasonun burada devreye girdiği kaydedilen açıklamada, araştırmacıların, ses dalgalarının gücünü kullanarak, beynin etrafındaki kan-beyin bariyerinde geçici bir kapıyı açabildikleri belirtildi.

KAN-BEYİN BARİYERİ GEÇİCİ OLARAK AŞILDI

Açıklamada, hastaya damardan, kırmızı kan hücrelerinden daha küçük mikroskobik kabarcıklar enjekte edildiği anlatılarak, "Ultrason ses dalgaları, bu mikroskobik baloncukların titreşmesine, kan-beyin bariyerini oluşturan hücreler arasındaki boşluğun genişlemesine ve kemoterapi dozlarının doğrudan beyne verilebileceği geçici delikler açılmasına neden olur. Kan-beyin bariyerindeki bu delikler geçicidir ve tedaviden yaklaşık 12 saat sonra, kan-beyin bariyeri kendini yeniden kapatmış olacaktır" denildi.

Odaklanmış ultrason teknolojisi olarak da isimlendirilen yeni tekniğin, kan-beyin bariyerini aşmada yeni ve umut verici bir ilaç dağıtım stratejisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ilk kez gerçekleşen klinik denemenin, DIPG'nin ölümcül teşhisiyle karşı karşıya kalan çocuklar için umut anlamına gelebileceği bildirildi.

UYGULAMA 10 HASTA ÜZERİNDE DAHA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dünyada ilki başarıyla gerçekleşen bu uygulama, DIPG teşhisi konan 5 ila 18 yaş arası 10 hasta üzerinde uygulanacak.

Çalışma katılımcıları, Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi’nde yaklaşık dört ila altı hafta arayla üç kür kemoterapi içerecek olan odaklanmış ultrason tedavisi görecek.

Genel anestezi alacak olan hastalar, neşter veya kesi gerektirmeden beyin hedeflerine ultrason enerjisi iletmek için özel bir kask kullanacak.