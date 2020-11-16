Kanalizasyon çalışmasında ortaya çıktı 0:00 / 0:00

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında Antik Yunan tanrısı Hermes'in büstüne rastlandı.

Maia ve Zeus’un oğlu olarak dünyaya geldiğine inanılan Hermes'in büstünün çok iyi durumda olduğu bildirildi.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunan tanrısı olarak kabul edilen Hermes'in büstünün MÖ 4. yüzyıl sonlarına veya MÖ 3. yüzyıl başlarına ait olduğu ifade edildi.

Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı tahmin edilen büstün Hermes'i olgun yaşında tasvir ettiği açıklandı.

EN KURNAZ VE EN HIZLI

Hermes, 'Yunancada Hermes Trimegustus' anlamına gelir. Maia ve Zeus’un olan Hermes, tanrıların en kurnazı ve en hızlısı sayılır. Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. Hermes, efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, beşiğinden çıkar, kaplumbağa kabuğundan yaptığı bir liri çalıp ondan çıkan seslerle eğlenir.

Bir gün kırlarda dolaşırken tanrı Apollon'un koruması altındaki inekleri çalar. Apollon olayı öğrenince çok kızar; cezalandırılması için Hermes'i kolundan tutup Zeus'a götürür. Ne var ki, Hermes'in lirinden çıkan sesler Zeus'u ve Apollon'u büyüler. Zeus, cezalandıracağı yerde Hermes'e kanatlı bir başlıkla bir çift ayakkabı vererek onu tanrıların habercisi yapar.

Haberci Hermes ölülerin ruhlarını yeraltına götürür; çobanlarla, yolunu şaşıran yolculara kılavuzluk eder. Yaşlı Kral Priamos'u, Hektor'un ölüsünü almak için Aşil'in barınağına götüren de odur. Ayrıca Odysseus'a Moly isimli bir bitkiyi vererek Kirke'nin tuzağından kurtaran da odur.