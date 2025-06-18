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        Haberler Yaşam Kanarya Adaları'ndan Kuşköy'e 'ıslık dili' ziyareti

        Kanarya Adaları'ndan Kuşköy'e 'ıslık dili' ziyareti

        İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki ıslık dili uygulayıcıları, ıslık dilinin yıllardır yaşatıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ü ziyaret etti. Katılımcılar, Türk miras taşıyıcılarıyla birlikte iki tepe arasında ıslık diliyle anlaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:53
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        İspanya'nın Kanarya Adaları'nda ıslık dilini kullanan İspanyollar, yine ıslık dilinin konuşulduğu Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünü ziyaret etti.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen etkinlik için gelen Gomera Adası ıslık dili mirası taşıyıcıları Jose Molina Gonzalez ve Carmen Castilla Padilla, Kuşköy köyünde Kaymakam Furkan Aksoy tarafından karşılandı.

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        Gonzalez ve Padilla, 500 rakımlı köyü gezdi, halkla bir araya geldi. Köy halkı ile konukları, kendi kültürel mirasları ıslık dillerini nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

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        Katılımcılar, Türk miras taşıyıcılarıyla birlikte iki tepe arasında ıslık diliyle iletişim kurdu.

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        Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hayrettin Karadeniz, burada yaptığı açıklamada, her iki bölgede de ıslık dilinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

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        Karadeniz, kültürler arası bir buluşmanın gerçekleştiğini ifade ederek, "İnşallah bunun semeresini alırız. Bakanlığımızın bu konuya el attığını, sahiplendiğini görüyoruz. Böyle bir kültürel mirasımız var. Bu kültürel miras, dünyanın diğer ucunda Kanarya adalarında da var. Bu diyalog inşallah devam eder" dedi.

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        Carmen Castilla Padilla ise Gresun'da da bu dilin kullanılmasının güzelliğine vurgu yaparak, "Bizim ülkemizde de dağlık bölge olduğu için kendi aramızda ıslık diliyle anlaşıyoruz. Coğrafya bakımından benzerlikler var. Basit cümleleri, basit kelimeleri biz de haberleşmede kullanıyoruz" diye konuştu.

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        Program dahilinde yarın Giresun Valiliğinde Islık Dili Buluşması ve Çalıştayı düzenlenecek.

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        #ıslık dili
        #kuşköy
        #İspanya
        #Kanarya Adaları
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