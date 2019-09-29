Son depremler Kandilli Rasathanesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar en son depremleri konumu ve büyüklüğüne göre meydana gelen depremleri takip edebiliyor. İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından merkez üssü Silivri'de artçı sürüyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 29 Eylül son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 29 EYLÜL 2019

2019.09.29 18:24:24 40.8545 28.2703 9.7 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 18:12:41 35.2820 28.6028 9.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ 2019.09.29 16:47:02 40.8365 28.3043 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 16:18:29 40.8715 28.2825 5.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 15:49:34 40.8530 28.2120 7.7 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 15:32:50 40.8528 28.2703 6.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 15:29:54 36.0013 27.1988 15.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2019.09.29 14:40:49 36.5045 28.7820 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2019.09.29 14:37:54 40.8752 28.2493 10.5 -.- 2.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 14:19:00 40.8585 28.2493 9.0 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 12:34:30 37.8555 34.8772 9.6 -.- 2.0 -.- OREN-CAMARDI (NIGDE) 2019.09.29 11:47:42 37.1290 27.8727 0.0 -.- 1.7 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 2019.09.29 11:19:30 40.9122 28.3202 2.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 11:12:50 35.2442 27.8363 10.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2019.09.29 10:58:21 40.8740 28.2505 7.6 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 10:50:47 35.1650 27.7770 9.0 -.- 4.0 4.2 AKDENIZ 2019.09.29 09:40:10 40.8643 28.3190 5.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 09:23:59 40.7070 29.2733 12.1 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 09:15:06 40.6970 29.2852 3.8 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 09:10:57 40.6963 29.2728 10.6 -.- 3.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 09:08:22 40.7045 29.2768 6.8 -.- 2.9 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 08:54:37 40.8532 28.2817 15.1 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 08:40:52 37.1243 26.7663 9.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2019.09.29 08:36:12 40.8793 28.2962 10.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 08:11:40 40.8695 28.2773 12.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 08:04:31 39.5010 25.8223 5.5 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.29 07:45:44 38.9663 42.0200 6.3 -.- 2.4 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) 2019.09.29 06:41:55 40.8788 28.2097 3.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.29 05:50:37 37.1320 28.4610 12.5 -.- 1.5 -.- YARAS-(MUGLA) 2019.09.29 05:46:51 40.8908 28.3222 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 05:39:57 40.8683 28.2958 9.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.29 05:32:19 36.4713 28.7383 4.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ 2019.09.29 05:21:57 40.8630 28.2462 10.1 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.