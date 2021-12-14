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Haberler Dünya Kanlı kongre baskınında Trump'a atılan mesajlar ortaya çıktı
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Kanlı kongre baskınına ait mesajlar sızdı: "Durum kontrolden çıktı"

6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'a özel kalemi aracılığıyla gönderilen mesajlar yayımlandı. Mesajlardan birinde Trump'ın oğlunun babası için "Bu olayları acil olarak kınaması lazım bu iş artık tamamen kontrolden çıktı" dediği ortaya çıktı.

Kanlı kongre baskınında Trump'a atılan mesajlar ortaya çıktı
Kanlı kongre baskınına ait mesajlar sızdı
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HABERTURK.COM / AA

Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında gönderilen mesajlar yayımlandı.

CNN International'ın paylaştığı ve dönemin ABD Başkanı Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows'a gönderilen mesajlarda, başkanın oğlu Donald Trump Jr'ın "Bu haltı acil olarak kınaması lazım. Oval Ofis'ten halka seslenmeli. Kongre polisinin tweetleri yeterli değil. Bu iş artık kontrolden çıktı" yazdığı ortaya çıktı.

Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında özel komite mesajların ardından "Bu mesajlar o sırada Beyaz Saray'ın her şeyden haberdar olduğunu net olarak ortaya koyuyor" dedi.

Özel kaleme mesajları gönderenler arasında Trump'a yakınlığı ile bilinen Fox News sunucularının da yer aldığı görülüyor. Mesajlardan birinde sunuculardan birinin "kongre binasının kontrolünü ele geçirdiler" yazdığı görülüyor. Bir başka mesajda ise "Bu insanlar camları ve kapıları kırıyorlar. Trump artık bir şey demeyecek mi?" yazıyor.

Trump'a şiddetli desteği ile bilinen sunucu Laura Ingraham'ın Meadows'a "Mark,başkan artık insanlara gitmelerini söylemeli. Hepimize zarar veriyor. Efsanesini yok ediyor" dediği belirtildi.

Yüzlerce mesajın okunduğu komitede baskının kontrolden çıktığı son aşamada ise yüzlerce "O adam (Trump) bunu artık durdurmalı. O insanlara artık gitmelerini söyleyin" yazıldığı ortaya çıktı.

Meadows’un avukatı, basının yorum talebine yanıt vermedi.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

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