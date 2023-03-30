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Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterini canlandıran oyuncu Boğaç Aksoy, bir dönem kanserle mücadele etmiş ve bu mücadelenin kazananı olmuştu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sevenlerine müjdeli haberi verdi.

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  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

    2021 Mart ayında lenfoma teşhisi konulan ve 8 aylık mücadelesinin ardından kanseri yenen Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından verdiği müjdeli haberle hayranlarını sevindirdi. 
  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

    2012'de katıldığı modellik yarışmasında 3. seçilen ve Avrupa ile Çin'de birçok markanın reklam yüzü olan Boğaç Aksoy, lenfoma kanseriyle mücadelesini tamamladı ve müjdeli haberlerle geri döndü.
  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

    Eski sağlığına kavuşan ve tedavi süreci sebebiyle ekranlardan uzak olan Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. 
  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

    Boğaç Aksoy, bir sinema filmi için setlere geri döneceğini açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.
  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

    Boğaç Aksoy Instagram hesabından bu gönderiyi yayınlayarak altına şu notu düştü: “Çekimleri nisan ayında başlayacak olan yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Bana inancı ve sevgisi ile güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur’a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum.”
  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!
  • Kanseri atlatmıştı! Oyuncu Boğaç Aksoy sevenlerine müjdeli haberi verdi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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