Boğaç Aksoy Instagram hesabından bu gönderiyi yayınlayarak altına şu notu düştü: “Çekimleri nisan ayında başlayacak olan yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Bana inancı ve sevgisi ile güç veren sevgili menajerim Tümay Özokur’a ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum.”