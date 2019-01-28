Hazır giyim markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) destek olmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını duyurdu.
Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol imzalanan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretiminin bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapıldığı belirtildi.
'TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA TAŞIYACAĞIZ'
Proje hakkında açıklamalarda buluann DeFacto CEO’su İhsan Ateş, "Projenin ilk etabını Küçükçekmece ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yaptığımız protokoller kapsamında İstanbul’da başlattık. ÖzdilekPark İstanbul AVM’deki mağazamızda ürün satışlarımız devam ediyor. Elde edilen tüm gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini desteklemek adına kullanılıyor. Amacımız, Kumaştan Hayaller projesini Türkiye’nin dört bir yanına taşımak ve daha fazla umut taşımak. Bu amaçla projemizi sırasıyla Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Sivas, Samsun ve Diyarbakır gibi illerimize de taşıyıp, yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.
'ATIL KUMAŞLAR ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLUYOR'
KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız ise, "Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Bu rakam nükslerle birlikte 5 bine yaklaşıyor. Vakıf olarak bizim temel amacımız maddi sorunlar nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak ve kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması. DeFacto ile çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına yürüttüğümüz çalışmalara destek sağlayacak oldukça kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik" diye konuştu.
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